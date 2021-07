Hoewel er bij de Olympische Spelen in het Japanse Tokio geen publiek aanwezig mag zijn, is er mogelijk wel publiek welkom bij de groepswedstrijden van de Oranjevrouwen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelt twee duels buiten de regio 'Groot-Tokio', waar andere regels gelden.

De Japanse minister Tamayo Marukawa van olympische zaken staat het volgens persbureau Reuters wel toe om publiek toe te laten bij wedstrijden in andere delen van het land. Oranje begint het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwenteams met twee duels in Miyagi.

De betreffende stadions mogen waarschijnlijk voor 50 procent gevuld worden, met een maximum van tienduizend bezoekers. De regionale autoriteiten zullen per locatie het maximale aantal toeschouwers bepalen.

Nederland speelt in Miyagi tegen Zambia (21 juli) en tegen Brazilië (24 juli). Als de plannen van de minister doorgaan, mag bij die wedstrijden publiek uit Japan aanwezig zijn. De laatste groepswedstrijd tegen China (27 juli) is in Yokohama en die stad maakt deel uit van Groot-Tokio.

Ook fans in Fukushima, Shizuoka en Ibaraki

Ook de olympische locaties in Fukushima, Shizuoka en Ibaraki mogen toeschouwers naar binnen laten. De olympische accommodaties in Groot-Tokio dienen echter gesloten te blijven voor publiek vanwege de toenemende coronazorgen. In maart viel al het besluit om geen buitenlandse sportliefhebbers toe te laten tot Japan tijdens de Spelen.

De Japanse regering besloot eerder op donderdag om opnieuw de noodtoestand uit te roepen in Tokio, omdat het aantal coronagevallen in de hoofdstad de laatste dagen weer snel toeneemt.

De noodtoestand geldt tot 22 augustus. Of er publiek aanwezig kan zijn bij de Paralympische Spelen in Tokio (24 augustus - 5 september) wordt volgens Marukawa na afloop van de Zomerspelen (23 juli - 8 augustus) besloten.