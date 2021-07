Het is zeker dat Churandy Martina in Tokio aan zijn vijfde en laatste Olympische Spelen begint, maar hij weet nog niet of het ook zijn laatste wedstrijden worden. De 37-jarige sprinter twijfelt tussen doorgaan tot de WK volgend jaar in het Amerikaanse Eugene, trainer worden of een rustiger leven.

"Natuurlijk denk ik na over het leven na mijn carrière, het is dichtbij", aldus Martina, die in Tokio geen individuele afstanden loopt en alleen in actie komt op de 4x100 meter. Als het lichaam het toelaat gaat hij nog een jaar door.

"Het wordt de eerste keer dat de WK in de Verenigde Staten gehouden wordt. Het zou mooi zijn om daar te eindigen. Na die WK in 2022 is het sowieso klaar, maar misschien eerder al. Het is moeilijk om afscheid te nemen."

Jarenlang behoorde Martina tot de wereldtop op de 100 en 200 meter. Hij was er in 2003 al bij op de WK in Parijs, werd drie keer Europees kampioen en kwam in 2016 een honderdste tekort voor een olympische medaille. Na die lange loopbaan is Martina misschien wel toe aan rust.

"Wat ik voor me zie? Gewoon langs het water zitten op Curaçao en een pina colada drinken", zegt hij met een grote glimlach. "En af en toe golfen. Een soort pensioen. Aan de andere kant houd ik van mensen en wil ik graag mensen helpen."

Churandy Martina (tweede van links) met de Nederlandse mannen voor de 4x100 meter. Churandy Martina (tweede van links) met de Nederlandse mannen voor de 4x100 meter. Foto: Getty Images

'Ik ben streng'

Een leven als atletiekcoach sluit Martina dan ook niet uit. "Maar ik weet echt niet of dat gaat gebeuren. Het wordt moeilijk, want ik ben streng. Als ik je train, dan wil ik dat je kampioen wordt en anders niet. De vraag is of een atleet dat ziet zitten. Maar goed, eerst Tokio, daarna zien we wel verder."

Op de Spelen is Martina samen met skateboardster Keet Oldenbeuving de Nederlandse vlaggendrager bij de openingsceremonie. Het wordt al de derde keer voor Martina, die in Athene (2004) en Peking (2008) de vlag droeg van de Antilliaanse equipe, waar hij toen nog voor uitkwam.

"Ik herinner me heel goed hoe gaaf dat was. Ik kwam het stadion binnen, het is moeilijk te beschrijven welke indrukken je allemaal krijgt. Het was wel heel anders, want bij de Antillen hadden we een ploeg met maar een paar sporters. Nu loop ik met een enorme groep, al is door corona nog onzeker hoeveel sporters erbij zijn."

De openingsceremonie van de Spelen is op vrijdag 23 juli en het evenement duurt tot en met 8 augustus.