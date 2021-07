De Olympische Spelen in het Japanse Tokio worden later deze maand definitief afgewerkt zonder toeschouwers. Het organisatiecomité heeft in overleg met de Japanse overheid en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten om vanwege coronazorgen helemaal geen publiek toe te laten op de sportlocaties in de hoofdstad.

"Het spijt me voor iedereen die kaartjes heeft gekocht", aldus voorzitter Seiko Hashimoto van de organisatie. In maart werd al besloten om geen buitenlandse sportliefhebbers toe te laten tot Japan tijdens de Spelen.

Het was de bedoeling dat inwoners van Japan wel de Spelen mochten bezoeken, maximaal tienduizend bezoekers per stadion. Artsen en andere medisch deskundigen zeiden de afgelopen weken dat het beter zou zijn voor de druk op de gezondheidszorg om helemaal geen fans toe te laten.

Eerder op donderdag kondigde de Japanse regering vanwege de oplopende besmettingen al de noodtoestand af voor Tokio. Die gaat maandag in en zal hoe dan ook blijven gelden tot en met de Olympische Spelen, die over twee weken van start gaan in de hoofdstad.

Op dit moment geldt er al een gedeeltelijke noodtoestand in Tokio die zondag afloopt. De strengere variant werd eind juni nog opgeheven, maar geldt dus weer vanaf maandag. Door de nieuwe maatregelen wordt het restaurants en bars waarschijnlijk verboden om alcohol te verkopen en moeten inwoners zoveel mogelijk thuisblijven.