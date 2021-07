Op de vierde dag van de Olympische Spelen is er opnieuw een grote kans op het eerste Nederlandse goud in Tokio. Mathieu van der Poel staat namelijk als een van de favorieten aan de start van de mountainbikewedstrijd.

Het is ook de dag dat de waterpolosters het toernooi beginnen tegen Australië en de hockeysters hun tweede groepswedstrijd spelen, tegen Ierland. Ook komt Kiki Bertens met Demi Schuurs de baan op voor hun tweede partij in het dubbelspel.

Vlaggendrager Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot komen in actie op het nieuwe olympische onderdeel skateboarden en de handboogschutters hopen na het zilver voor Gabriela Schloesser en Steve Wijler ook een medaille in de landenwedstrijd voor mannen te pakken. In de avond verschijnen Rachel Klamer en Maya Kingma aan de start van de triatlonwedstrijd.

Volledig programma van de Nederlanders met vetgedrukt de belangrijkste onderdelen:

5.05 uur: Zeilen, vrouwen, RS:X, race 4 t/m 6 (Lilian de Geus)

7.30 uur: Tennis, vrouwen, dubbelspel, achtste finales (Kiki Bertens en Demi Schuurs)

7.35 uur: Zeilen, vrouwen, Laser Radial, race 3 en 4 (Marit Bouwmeester)

7.54 uur: Handboogschieten, mannen, kwartfinales teams (Sjef van den Berg, Gijs Broeksma en Steve Wijler)

8.00 uur: Mountainbike, mannen (Mathieu van der Poel en Milan Vader)

Arno Kamminga gaat voor een medaille op de 100 meter schoolslag. Foto: ANP

8.05 uur: Zeilen, mannen, RS:X, race 4 t/m 6 (Kiran Badloe)

8.17 of 8.40 uur: Handboogschieten, mannen, halve finales teams (mogelijk Sjef van den Berg, Gijs Broeksma en Steve Wijler)

8.30 uur: Tennis, mannen, dubbelspel, achtste finales (Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer)

9.15 uur: Handboogschieten, mannen, strijd om brons teams (mogelijk Sjef van den Berg, Gijs Broeksma en Steve Wijler)

9.40 uur: Handboogschieten, mannen, finale teams (mogelijk Sjef van den Berg, Gijs Broeksma en Steve Wijler)

10.00-12.50 uur: Judo, vrouwen, -57 kilogram, herkansingen, halve finales en finale (mogelijk Sanne Verhagen)

11.20 uur: Waterpolo, vrouwen, groepsfase, Nederland-Australië

11.40 uur: 3x3-basketbal, mannen, groepsfase, Nederland-België

12.20 uur: Badminton, vrouwen, dubbelspel, groepsfase (Selena Piek en Cheryl Seinen)

14.00 uur: Beachvolleybal, vrouwen, groepsfase (Raïsa Schoon en Katja Stam)

15.25 uur: 3x3-basketbal, mannen, groepsfase, Nederland-Polen

23.30 uur: Vrouwen, triatlon (Rachel Klamer en Maya Kingma)

Uitslagen Nederlandse deelnemers

3.00 uur: Hockey, vrouwen, groepsfase: Nederland-Ierland 4-0

3.40 uur: Badminton, gemengd, dubbelspel, groepsfase: Selena Piek en Robin Tabeling winnen met 2-0 van Egyptisch duo

4.00-7.30 uur: Judo, vrouwen, -57 kilogram: Sanne Verhagen strandt in tweede ronde.

4.12 uur: Zwemmen, mannen, finale 100 meter schoolslag: Zilver voor Arno Kamminga

4.20 uur: Badminton, mannen, enkelspel, groepsfase: Mark Caljouw wint met 2-1 van Misha Zilberman (ISR)

4.53 uur: Zwemmen, vrouwen, halve finales 100 meter rugslag: Kira Toussaint naar finale, Maaike de Waard uitgeschakeld

5.25 uur: Skateboarden, vrouwen, finale street: Roos Zwetsloot eindigt als vijfde.