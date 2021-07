Op de derde dag van de Olympische Spelen is de kans groot dat het eerste goud veroverd wordt door Nederland. Anna van der Breggen begint als absolute topfavoriet aan de wegwedstrijd, terwijl ook Annemiek van Vleuten en Marianne Vos een gooi kunnen doen naar de olympische titel.

Ook in het zwembad is er kans op een Nederlandse medaille, al zijn de Nederlandse vrouwen niet de favoriet op de 4x100 meter vrij.

Het is ook de dag dat de handbalsters het toernooi beginnen tegen gastland Japan en de ervaren schermer Bas Verwijlen op zijn vierde Spelen voor een stunt gaat.

Voor windsurfers Kiran Badloe en Lilian de Geus staat hun eerste race op het programma in de RS:X-klasse en goud is voor beiden het einddoel. Kiki Bertens speelt met Demi Schuurs in het dubbelspel en wil zich revancheren voor haar uitschakeling in het enkelspel.

Het volledige programma van de Nederlanders met vetgedrukt de belangrijkste onderdelen:

2.00 uur: Handbal, vrouwen, groepsfase, Nederland-Japan

2.00-9.20 uur: Schermen, voorrondes en kwartfinales (Bas Verwijlen)

4.33 uur: Zwemmen, mannen, halve finales 100 meter schoolslag (Arno Kamminga)

4.00-7.45 uur: Boksen, mannen, -63kg, laatste 32 (Enrico La Cruz)

4.00-13.00 uur: Tennis, vrouwen, dubbelspel, eerste ronde (Kiki Bertens en Demi Schuurs)

4.20 uur-5.30 uur: Roeien, vrouwen, kwartfinales met: skiff (Sophie Souwer), dubbeltwee (Lisa Scheenaard en Roos de Jong)

4.45 uur: Zwemmen, vrouwen, 4x100 meter vrije slag, finale (Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo, Marrit Steenbergen en Femke Heemskerk)

5.05-11.00 uur: Zeilen, mannen, RS:X (Kiran Badloe)

5.00-11.00 uur: Zeilen, vrouwen, Laser Radial (Marit Bouwmeester)

5.50 uur-6.10 uur: Roeien, mannen, halve finales dubbeltwee (Melvin Twellaar en Stef Broenink), herkansing mannen vierzonder (Jan van der Bij, Boudewijn Roell, Sander de Graaf en Nelson Ritsema)

6.00 uur: Wielrennen, vrouwen, wegwedstrijd (Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Demi Vollering)

6.50-9.45 uur: Kanovaren, vrouwen, kajak, kwalificatie (Martina Wegman)

7.00 uur: Badminton, groepsfase, mixed dubbel (Robin Tabeling en Selena Piek)

8.05-11.00 uur: Zeilen, vrouwen, RS:X (Lilian de Geus)

8.10-19.10 uur: Turnen, vrouwen, kwalificaties voor landenwedstrijd, meerkampfinales en toestelfinales (Eythora Thorsdottir, Vera van Pol, Lieke Wevers, Sanne Wevers)

10.00-14.15 uur: Hippische sport dressuur, team en individueel, Grand Prix dag 2 (Hans Peter Minderhoud, Edward Gal, Marlies van Baalen)

10.00-14.00 uur: Boksen, mannen, -63kg, zestiende finales (mogelijk Enrico La Cruz)

11.00-15.10 uur: Schermen, mannen, halve finales en finale (mogelijk Bas Verwijlen)

12.00-14.00 uur: Zwemmen, vrouwen, series 100 meter schoolslag (Tes Schouten) en 100 meter rugslag (Kira Toussaint en Maaike de Waard)

12.05 uur: 3x3-basketbal, mannen, groepsfase, Nederland-Japan

13.35 uur: Zwemmen, mannen, series 4x100 meter vrije slag (Nederland)

14.00 uur: Beachvolleybal, vrouwen, groepsfase (Madelein Meppelink en Sanne Keizer)

14.15 uur: Hockey, mannen, groepsfase, Nederland-Zuid-Afrika

15.00 uur: 3x3-basketbal, mannen, groepsfase, Nederland-China