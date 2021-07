Japan neemt donderdag een besluit over het toelaten van toeschouwers bij de Olympische Spelen. De Japanse premier Yoshihide Suga zei woensdag dat zijn regering nog één dag nodig heeft om de knoop door te hakken.

Donderdag staat er nog een overleg met de organisatie van de Spelen, het stadsbestuur van Tokio en het internationaal olympische comité (IOC) op het programma.

De Japanse krant Asahi Shimbun meldde dinsdag al dat bij de openingsceremonie van de Spelen, op vrijdag 23 juli, geen publiek welkom is. Alleen leden van het IOC, sponsors en hoogwaardigheidsbekleders zouden naar binnen mogen.

Minder dan drie weken voor de start van de Olympische Spelen heeft het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad Tokio het hoogste punt in twee maanden bereikt. Het stadsbestuur meldde woensdag 920 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. Dat is de grootste stijging sinds 13 mei, toen 1.010 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

De voortdurende stijging van het aantal coronabesmettingen in Tokio baart veel mensen zorgen. Er wordt gevreesd dat de Spelen een 'superspreaderevent' zullen worden.

Nog altijd gedeeltelijke noodtoestand in Tokio

In Tokio is nog een gedeeltelijke noodtoestand van kracht tot en met zondag. De algehele noodtoestand in Tokio met strengere regels werd op 20 juni opgeheven, maar volgens The Japan Times overweegt de regering weer strengere regels in te voeren, waaronder een volledig verbod op het verkopen van alcohol door restaurants en cafés. Nu mogen de horeca dat nog doen tot 19.00 uur.

Volgens de krant wordt de gedeeltelijke noodtoestand met bijna een maand verlengd tot begin augustus. De COVID-19-taskforce van de regering zal donderdag een beslissing nemen over de prefecturen Tokio, Saitama, Chiba en Kanagawa.