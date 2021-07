De olympische fakkeloptocht over de wegen van Tokio gaat niet door, maakten functionarissen woensdag bekend. De reden is dat Japan nog altijd te maken heeft met een groot aantal coronabesmettingen.

Ter vervanging worden vanaf vrijdag privé-ceremonies gehouden, aldus het stadsbestuur van de Japanse hoofdstad. Tot aan de openingsceremonie op 23 juli worden fakkelevenementen online getoond, waarbij de autoriteiten toeschouwers aansporen ze "in het comfort van uw huis" te bekijken.

Alleen het estafettetraject op de Ogasawara-eilanden, een afgelegen archipel zo'n 1.000 kilometer ten zuiden van Tokio, zal doorgaan zoals gepland.

De landelijke fakkeltocht is sinds begin maart omstreden, ongeveer de helft van de tocht werd op de een of andere manier verstoord. In toeristische steden zoals Kyoto en Hiroshima verdween de estafette van de openbare weg uit angst dat fans het virus zouden verspreiden. Zondag werd een 53-jarige vrouw gearresteerd nadat ze een loper met vloeistof uit een waterpistool had gespoten.