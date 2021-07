Julian Jaring heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Basketball Bond (NBB), omdat hij ontbreekt in de olympische selectie van de 3x3-basketballers. De zaak dient donderdag voor de rechtbank in Utrecht.

Jaring maakte wel deel uit van de selectie die eind mei een ticket voor Tokio afdwong op het olympisch kwalificatietoernooi in Graz. Bondscoach Brian Benjamin besloot Jaring daarna echter te vervangen door Ross Bekkering.

Bestuurslid Frank Berteling van de NBB bevestigt de gang naar de rechter van Jaring maandag na berichtgeving van de NOS. "Binnen onze sportbond hebben spelers de mogelijkheden hun bezwaar kenbaar te maken. Dat heeft Julian gedaan bij het bestuur en vervolgens bij de commissie van beroep. Dat heeft voor hem niet tot het gewenste resultaat geleid. Het staat vervolgens iedereen vrij om naar de rechter te stappen."

In het verleden kwam het vaker voor dat een atleet via de rechter een plek op de Spelen wilde afdwingen. "Ons uitgangspunt is dat de bondscoach selecteert", zegt Berteling. "Dat lijkt me een goed gebruik. Ik ken ook genoeg mensen die het niet met Frank de Boer eens waren. Maar niemand is daarvoor naar de rechter gestapt."

'Selectie in strijd met de regels van de bond'

In een schriftelijke reactie laat de advocaat van Jaring, Kevin de Rooij, het volgende weten: "De basisspelers die zich op het olympisch kwalificatietoernooi 2021 voor de Olympische Spelen hebben gekwalificeerd, moeten volgens Jaring het 3x3-olympisch toernooi spelen. Jaring was één van die vier basisspelers. De Nederlandse Basketball Bond heeft voor de Olympische Spelen echter andere basisspelers geselecteerd. Dit is volgens Jaring in strijd met de selectieregels van de Nederlandse Basketball Bond."

Bondscoach Benjamin heeft naast Bekkering verder Arvin Slagter, Dimeo van der Horst en Jessey Voorn geselecteerd voor de Olympische Spelen, waar het 3x3-basketbal voor het eerst op het programma staat.

"De keuze voor deze vier is niet gebaseerd op één wedstrijd of één toernooi", zegt Benjamin. "Als je de laatste maanden, of beter de laatste jaren beschouwt, zijn we verdedigend wereldtop, maar aanvallend soms onmachtig."

"Dat is het patroon dat steeds weer terugkeert en dat zag je ook in de eerste twee verloren wedstrijden bij het OKT in Graz, toen we scorend tekortschoten. We hebben de afgelopen maanden in wisselende samenstellingen gespeeld om te kunnen komen tot het team dat zowel verdedigend als aanvallend het meest consistent en efficiënt is."