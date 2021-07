Bondscoach Sarina Wiegman benadrukt dat de Oranjevrouwen met ambities zijn afgereisd naar Japan, maar over olympisch goud praat ze liever niet. Nederland begint al op woensdag 21 juli aan het olympisch voetbaltoernooi, twee dagen voor de openingsceremonie in Tokio.

"We staan bij de hoogstgeplaatste landen ter wereld. En we vinden dat we daar ook toe behoren", aldus Wiegman. "We zijn hartstikke ambitieus, maar we mogen ook bescheiden zijn. Het ligt heel dicht bij elkaar in de top."

De 22-koppige Oranje-selectie arriveerde woensdag in Japan, waar het de komende weken traint en het toernooi opent met een groepswedstrijd tegen Zambia in Sendai, op zo'n 350 kilometer van Tokio. Na de Europese titel van 2017 en het WK-zilver van 2019 wordt er veel verwacht van de ploeg van Wiegman, die vorige maand indruk maakte met een 7-0-overwinning op Noorwegen.

"In 2017 waren we jagers en tijdens het WK werd er op ons gejaagd. Dat hebben we fantastisch gedaan", zegt Wiegman. "Maar presteren is nooit vanzelfsprekend en dus ook nu niet op de Spelen. We moeten keihard werken en als team functioneren. Alleen dan kunnen we ver komen."

Sarina Wiegman donderdag op de training van de Oranjevrouwen in Chiba. Sarina Wiegman donderdag op de training van de Oranjevrouwen in Chiba. Foto: Getty Images

'Niet zo makkelijk als mensen denken'

Een concrete doelstelling noemt Wiegman niet. Ze praat liever niet over goud, maar kiest voor het "hoogst haalbare" als doel.

"De Spelen zijn geslaagd als we alles eruit hebben gehaald wat erin zat. En tijdens het toernooi zal duidelijk worden wat dat is. Het is nu zaak om ervoor te zorgen dat alles top is en dat de uitvoering goed is. En natuurlijk zijn we niet blij als we eruit gaan in de kwartfinales, maar als we er wel alles aan gedaan hebben, kunnen we onszelf in de spiegel aankijken."

Op papier mag de groepsfase geen probleem zijn voor Oranje, met naast het duel met Zambia ook wedstrijden tegen China en Brazilië. De nummers één en twee en de twee beste van in totaal drie nummers drie gaan door naar de kwartfinales.

"Maar het is niet zo makkelijk als mensen denken", vindt Wiegman. "China is een gevaarlijke ploeg, met veel discipline. Brazilië heeft kwaliteit en Zambia is onberekenbaar. We moeten meteen aan de bak."