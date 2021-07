Op de tweede dag van de Olympische Spelen in Tokio is het programma voor het eerst bomvol. De Nederlandse wielrenners jagen op succes in de wegwedstrijd, Kiki Bertens begint aan het tennistoernooi en Epke Zonderland hoopt zich te plaatsen voor de rekstokfinale. Dit is het volledige programma van de Nederlanders, met de belangrijkste zaken vetgedrukt.

01.30-05.30 uur: Roeien, heats en herkansingen mannen met: tweezonder (Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang), vier-zonder (Boudewijn Roëll, Jan van der Bij, Nelson Ritsema, Sander de Graaf), skiff (mogelijk Finn Florijn), dubbeltwee (mogelijk Melvin Twellaar en Stef Broenink)



01.30-05.30 uur: Roeien, heats en herkansingen vrouwen met: lichte dubbeltwee (Ilse Paulis en Marieke Keijser), vier-zonder (Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Veronique Meester, Ymkje Clevering), skiff (mogelijk Sophie Souwer), dubbeltwee (mogelijk Lisa Scheenaard en Roos de Jong)



02.30-05.05 uur: Handboogschieten, gemixt team, achtste finales (mogelijk Gaby Schloesser en Sjef van den Berg)



03.00-05.30 uur: Turnen, mannen, kwalificaties voor landenwedstrijd, meerkampfinales en toestelfinales (Epke Zonderland en Bart Deurloo)



03.20-04.20 uur: Badminton, groepsfase, mixed dubbel (Robin Tabeling en Selena Piek)



04.00 uur: Wielrennen, mannen, wegwedstrijd (Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Youri Havik)

Bauke Mollema won al twee keer de Japan Cup, pakt hij vandaag olympisch goud in Tokio? Bauke Mollema won al twee keer de Japan Cup, pakt hij vandaag olympisch goud in Tokio? Foto: Getty Images

Bertens begint aan tennistoernooi

04.00-07.30 uur: Judo, mannen, klasse -60 kg, voorrondes en kwartfinales (Tornike Tsjakadoea)



04.00-13.00 uur: Tennis, vrouwen, enkelspel, eerste ronde (met o.a. Kiki Bertens-Markéta Vondrousová)



04.00-13.00 uur: Tennis, vrouwen, dubbelspel, eerste ronde (Kiki Bertens en Demi Schuurs)



04.00-13.00 uur: Tennis, mannen, dubbelspel, eerste ronde (Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof)



04.45 uur: Hockey, mannen, groepsfase, Nederland-België



05.00 uur: Beachvolleybal, groepsfase (Katja Stam en Raisa Schoon)



07.15-10.25 uur: Handboogschieten, gemixt team, finales (mogelijk Sjef van den Berg en Gaby Schloesser)



08.25 uur: 3x3-basketbal, mannen, groepsfase, Nederland-Servië



10.00-12.50 uur: Judo, mannen, klasse -60 kg, halve finales en finales (mogelijk Tornike Tsjakadoea)



10.00-15.15 uur: Hippische sport dressuur, team en individueel, Grand Prix dag 1 (Hans Peter Minderhoud, Edward Gal, Marlies van Baalen)



11.40 uur: Badminton, groepsfase, vrouwendubbel (Selena Piek en Cheryl Seinen)



12.00-14.30 uur: Zwemmen, mannen, series 400 meter wisselslag (Arjan Knipping) en 100 meter schoolslag (Arno Kamminga, Casper Corbeau)



13.00 uur: Voetbal, vrouwen, groepsfase, Nederland-Brazilië



13.45 uur: Hockey, vrouwen, groepsfase, Nederland-India



14.00 uur: Beachvolleybal, mannen, groepsfase (Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer)



14.15-15.00 uur: Zwemmen, vrouwen, series 4x100 meter vrije slag (TeamNL)



15.00 uur: 3x3-basketbal, mannen, groepsfase, Nederland-ROC (Rusland)