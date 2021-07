De Amerikaanse springruiter Jessica Springsteen, de 29-jarige dochter van Bruce Springsteen en zijn vrouw Patti Scialfa, is uitgekozen om namens Team USA deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio met de springequipe. Dit meldt The New York Post maandag.

Het wordt de eerste keer dat Springsteen de Verenigde Staten vertegenwoordigt met US Equestrian. Ze zal rijden op haar twaalf jaar oude paard Don Juan van de Donkhoeve, zoals het dier heet.

Het is de eerste keer dat Springsteen meedoet aan de Olympische Spelen. In 2016 moest ze de Spelen in Rio de Janeiro laten lopen vanwege een blessure van haar paard.

De Springsteen-telg vindt het belangrijk om niet alleen maar bekend te staan als 'de dochter van Bruce'. "Ze heeft psychologie gestudeerd en creëert echt haar eigen pad. Ook in de paardensport kan ze haar ei helemaal kwijt en dat heeft ze op eigen kracht gedaan", aldus springruiter Melanie Smith Taylor, winnaar van de gouden medaille bij de Spelen van 1984.

Springsteen zit in een team met drie andere ploeggenoten, waaraan nog twee reserves zijn toegevoegd.