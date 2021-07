Pieter van den Hoogenband hoefde niet lang na te denken over zijn mannelijke vlaggendrager voor de openingsceremonie voor de Olympische Spelen in Tokio. De chef de mission ziet in atleet Churandy Martina het ideale uithangbord van de Nederlandse ploeg.

"Ik zocht iemand die waardes als excelleren, respect en sportiviteit vertegenwoordigt en daarom is Churandy een heel logische keuze", aldus Van den Hoogenband donderdag in Amsterdam, waar hij bij de teamoverdracht bekendmaakte dat de 36-jarige Martina en de twintig jaar jongere skateboardster Keet Oldenbeuving op 23 juli de vlaggendragers zullen zijn.

"Churandy straalt altijd optimisme uit, verbindt mensen binnen en buiten de atletiek en staat altijd klaar voor iedereen. Daarom is hij een heel mooie aanvoerder van onze ploeg. Ik vind het heel mooi om hem die vlag te gunnen, omdat ik weet dat deze bij hem in goede handen is."

Martina begint in Tokio aan zijn vijfde Spelen en is daarmee een van de meest ervaren olympiërs in de Nederlandse ploeg. De sprinter werd in 2008 vierde op de 100 meter en vijf jaar geleden eindigde hij in Rio de Janeiro als vijfde op de 200 meter.

"Ik ben echt supertrots", zei Martina met een grote glimlach en een vlag in zijn hand. "Ik vind dit echt een enorme eer op mijn vijfde en laatste Spelen."

Openingsceremonie zal anders zijn

Martina en Oldenbeuving, die met haar zestien jaar de jongste Nederlandse olympiër in Tokio zal zijn, voeren in Tokio de grootste Nederlandse ploeg ooit aan. Er zullen zeker 292 sporters afreizen naar Japan.

Door de coronapandemie zullen het wel heel andere Spelen worden dan normaal, met strenge regels. Ook de openingsceremonie zal minder uitbundig en massaal zijn dan in het verleden.

"Daar zijn we ons van bewust", aldus Van den Hoogenband. "Het is aan mij en mijn team om de sporters zo goed mogelijk te informeren over wat ze te wachten staat. We willen natuurlijk vooral dat het heel veilig wordt."

De chef de mission verwacht desondanks dat een flink aantal Nederlandse sporters aanwezig zal zijn bij de openingsceremonie. "Iedereen is uitgenodigd. We leggen de verantwoordelijkheid bij de sporters en de coaches en vervolgens mogen ze zelf beslissen. Met de grootste ploeg ooit zullen er hoe dan ook genoeg sporters achter Churandy en Keet aan lopen."

Van den Hoogenband spreekt geen doelstelling uit

In 2016 in Rio de Janeiro won Nederland met 242 deelnemers acht keer goud, zeven keer zilver en vier keer brons en de verwachting is dat het team voor Tokio succesvoller kan zijn. Van den Hoogenband is echter niet van plan om een doelstelling uit te spreken voor zijn ploeg

"Ik heb een verleden in de sport en vond het altijd heel vervelend als mensen die er niks mee te maken hebben zich gingen associëren met medailles. De sporters en coaches zijn de eigenaars van de prestatie", aldus de oud-topzwemmer en drievoudig olympisch kampioen.

"Wat ik wel weet is dat wij ons heel goed hebben voorbereid en het uitstekend hebben gedaan in vergelijking met andere landen."