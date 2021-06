Zes Nederlandse tennissers hebben voldaan aan de eisen van het internationaal olympisch comité en het NOC*NSF voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, zo heeft de Nederlandse tennisbond KNLTB vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om Kiki Bertens, Demi Schuurs, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer, Robin Haase en Matwé Middelkoop.

Van dit sextet doet alleen Bertens (WTA-20) mee in het enkelspel. De Wateringse is de enige die hoog genoeg staat op de wereldranglijst om mee te mogen doen aan het enkeltoernooi.

Bertens, die woensdag aankondigde haar carrière na dit seizoen te beëindigen, komt ook in actie in het dubbelspel. Daarin vormt ze een duo met Schuurs.

Bij de mannen zijn er met Koolhof, Rojer, Haase en Middelkoop vier Nederlandse gegadigden voor het dubbelspel. Koolhof speelt samen met Rojer en Haase vormt een duo met Middelkoop.

De kans is groot dat Koolhof en Rojer met hun gecombineerde ranking - ze staan 14e en 27e op de ATP-ranglijst in het dubbelspel - de schifting overleven, maar dat is afhankelijk van andere inschrijvingen. Voor Middelkoop (ATP-34) en Haase (ATP-43) wordt dat lastiger. Na de deadline voor komende dinsdag komt er uitsluitsel.

'Kwaliteit in huis om mee te doen om medailles'

Het is nog onbekend of Nederland in Tokio ook wordt vertegenwoordigd in het gemengd dubbelspel. Twee duo's maken nog kans op deelname. Op 27 juli wordt duidelijk wie voor Nederland in het gemengd dubbelspel uitkomen.

Technisch directeur Jacco Eltingh van de KNLTB verwacht dat Nederland met dit zestal mee kan doen om het eremetaal in Japan. "Met deze spelers hebben we de kwaliteit in huis om mee te doen om de medailles", zegt Eltingh. "Het is een eer om voor je land uit te komen en ik weet zeker dat ze de volle 100 procent zullen geven in Tokio."

Het tennistoernooi op de Olympische Spelen in Tokio gaat op 24 juli van start. Het gemengd dubbelspel begint pas op 28 juli.