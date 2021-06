Het zou verstandig zijn als er helemaal geen toeschouwers worden toegelaten bij de Olympische Spelen in Tokio. Dat vindt een groep Japanse medisch experts.

In een rapport waarschuwen de adviseurs dat het evenement kan leiden tot een stijging van het aantal coronabesmettingen en overbelasting van het zorgsysteem.

Het advies van de experts staat haaks op de plannen van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio. Eerder op vrijdag werd bekend dat wordt overwogen een maximum van tienduizend toeschouwers uit Japan toe te laten in de olympische stadions. Buitenlandse fans zijn sowieso niet welkom.

Het aantal dagelijkse nieuwe coronagevallen in Japan is in de afgelopen weken gestaag afgenomen. Inmiddels heeft zo'n 15 procent van de bevolking minimaal één dosis van een coronavaccin gehad.

Onder Japanners leeft volgens persbureau Kyodo News de zorg dat het aantal besmettingen weer sneller gaat oplopen als beperkende maatregelen worden versoepeld of opgeheven. De noodtoestand wordt komend weekeinde opgeheven in Tokio en de meeste andere regio's in het land.

De definitieve beslissing over het toelaten van publiek wordt op z'n vroegst komende maandag genomen na een vergadering van de organisatoren, het internationaal olympisch comité, de Japanse regering en het bestuur van de stad Tokio. Het evenement begint op 23 juli.