De Japanse regering beslist op korte termijn of er toeschouwers worden toegelaten tot de Olympische Spelen in Tokio. Een woordvoerder van de regering heeft gezegd dat er nog voor het einde van deze maand een besluit komt.

Volgens de laatste berichten in de Japanse media ligt er een voorstel voor tienduizend bezoekers per evenement op tafel. Eerder al werd duidelijk dat bezoekers uit het buitenland in verband met de coronapandemie niet welkom zijn.

Niet alle sportlocaties bieden plaats aan tienduizend toeschouwers. Bij de kleinere accommodaties zou volgens het voorstel 50 procent van de capaciteit benut mogen worden.

De autoriteiten zullen hun besluit laten afhangen van hoe de besmettingsgraad in het land zich de komende dagen en weken ontwikkelt.

Coronacijfers in Japan dalen hard

Onder de Japanse bevolking leefde de laatste maanden veel weerstand tegen het besluit om het evenement te laten doorgaan. Medio mei was er nog een piek met zo'n zevenduizend nieuwe coronabesmettingen per dag. Dat is inmiddels gedaald naar vijftienhonderd nieuwe gevallen per dag.

In delen van Japan waren in de afgelopen weken strenge coronamaatregelen van kracht. Het land heeft nog maar een klein deel van de bevolking (zo'n 13 procent) kunnen vaccineren tegen COVID-19.

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli en duren tot 8 augustus.