Atleten, coaches, officials en journalisten moeten in Tokio dagelijks een speekseltest laten afnemen en lopen het risico naar huis te worden gestuurd als ze zich niet aan de maatregelen houden. Dat staat in het derde en definitieve coronahandboek van het internationaal olympisch comité (IOC).

Het IOC presenteerde dinsdag het zeventig pagina's tellende handboek (pdf) met regels waar sporters en officials zich tijdens de Olympische Spelen aan moeten houden. In de derde editie staan enkele wijzigingen en toevoegingen ten opzichte van de vorige twee handboeken die het IOC openbaarde.

Nieuw is onder meer de strafmaat die het IOC zal hanteren. Wie zich niet aan alle regels van het handboek houdt, kan worden gediskwalificeerd van de Spelen. Ook boetes behoren tot de mogelijkheden.

In eerdere versies van het handboek stond al vermeld dat de sporters tijdens de Spelen dagelijks getest worden op het coronavirus.

Iedereen die naar Japan reist voor de Spelen, moet zich binnen 96 uur voor vertrek twee keer laten testen. Bij aankomst wacht een zogeheten speekseltest op de luchthaven.

In de eerste drie dagen moet iedereen (sporters, officials, trainers, journalisten) dagelijks zo'n speekseltest doen, voor de sporters en officials blijft dat tijdens de Spelen dagelijkse routine. Bij een positieve uitslag van de test volgt er een hertest met de nauwkeurigere PCR-test.

Weerstand onder Japanse bevolking tegen Spelen

Onder de Japanse bevolking bestaat veel weerstand tegen het doorgaan van het evenement. Medio mei was er nog een piek met dagelijks zo'n zevenduizend nieuwe besmettingen. Dat is inmiddels gedaald naar vijftienhonderd per dag.

Er waren de afgelopen weken strenge coronamaatregelen van kracht in delen van Japan. Het land heeft nog maar een klein deel van de bevolking (zo'n 13 procent) kunnen vaccineren tegen COVID-19.

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli en duren tot 8 augustus.