Wout van Aert en Remco Evenepoel zullen België vertegenwoordigen in de tijdrit en de wegwedstrijd van de Olympische Spelen. Beide renners zijn op de weg terug na fysieke tegenslag.

Het Belgisch olympish comité (BOIC) maakte vrijdag een derde selectie bekend van sporters die zeker zijn van olympische deelname. Van Aert en Evenepoel staan bij de veertien namen.

De klassiekerspecialist van Jumbo-Visma moest vorige maand geopereerd worden wegens een blindedarmontsteking. Van Aert heeft sindsdien nog geen koers gereden.

Tijdens een trainingskamp van Jumbo-Visma op de Sierra Nevada liet de Vlaming enkele weken geleden weten dat hij qua conditie op dat moment de zwakste van zijn ploeg was en dat zijn beoogde gooi naar de gele trui in de eerste week van de Tour de France "niet langer realistisch" was.

Inmiddels is Van Aert al wat optimistischer. "Ik ben nu in Tignes in Frankrijk. Ik wil hier zo lang mogelijk blijven om goed te trainen voor de Tour en de Spelen", meldt hij via zijn ploeg.

"Ik denk dat ik alle trainingsuren nodig heb om zo goed mogelijk aan de start van de Tour te staan. Met absolute zekerheid zal ik met topniveau naar Tokio gaan, mijn grote doel deze zomer."

Remco Evenepoel (links) rijdt momenteel in de Ronde van België. Remco Evenepoel (links) rijdt momenteel in de Ronde van België. Foto: AFP

Evenepoel boekte donderdag eerste zege na lange revalidatie

Het 21-jarige toptalent Evenepoel boekte donderdag in een tijdrit in de Ronde van België zijn eerste zege sinds hij in augustus vorig jaar zijn bekken brak bij een valpartij. Pas in mei keerde hij terug in het peloton.

Het voormalig voetbaltalent werd in 2019 Europees kampioen tijdrijden. De olympische wegwedstrijd is op 24 juli en vier dagen later wordt de tijdrit verreden.