Het Nederlands Koninkrijksteam begint over anderhalve week met een ervaren selectie met flink wat (oud-)profhonkballers aan het beslissende olympische kwalificatietoernooi (OKT) in Mexico.

Bondscoach Hensley Meulens heeft met werpers Shairon Martis (34) en Jair Jurrjens (35) en buitenvelder Roger Bernadina (36) drie spelers met ervaring in de Noord-Amerikaanse topcompetitie Major League Baseball (MLB) geselecteerd.

Pitchers Wendell Floranus en Franklin van Gurp, catcher Sicnarf Loopstok, binnenvelders Yurendell de Caster, Calten Daal, Juremi Profar, Sharlon Schoop en Curt Smith en buitenvelder Ademar Rifaela zijn momenteel ook prof buiten Europa of op zoek naar een nieuwe profclub.

De selectie van 26 namen bestaat verder uit dertien honkballers uit de Nederlandse Hoofdklasse, één speler uit de Duitse Bundesliga (pitcher Mike Bolsenbroek) en één speler uit de Italiaanse Serie A (buitenvelder Jiandido Tromp).

Tromp en werper Mike Groen van L&D Amsterdam zijn de twee debutanten in de selectie van het Koninkrijksteam.

Veel landen hebben afgezegd

De ploeg van Meulens strijdt vanaf 22 juni in het Mexicaanse Puebla met de Dominicaanse Republiek en Venezuela om het laatste ticket voor de Spelen van Tokio, waar honkbal voor het eerst sinds 2008 weer op het olympische programma staat.

Het OKT is flink uitgekleed, want China, Taiwan en Australië meldden zich de afgelopen weken vanwege zorgen om het coronavirus af. Het toernooi zou in eerste instantie in Taiwan worden gehouden, maar door de verergerde coronasituatie in dat land koos de internationale bond voor een verhuizing naar Mexico.

"Het samenstellen van een selectie is altijd een puzzel", zegt technisch directeur Tjerk Smeets van honkbalbond KNBSB vrijdag. "Maar met de vele wijzigingen, aanpassingen en bijbehorende gevolgen rondom dit toernooi was het maken van deze groep echt ingewikkeld"

Japan, Mexico, Zuid-Korea, Israël en de Verenigde Staten zijn al zeker van een olympisch ticket. De Spelen beginnen op 23 juli.

Selectie Nederlands Koninkrijksteam voor OKT

Werpers: Tom de Blok (L&D Amsterdam), Mike Bolsenbroek (Heidenheim Heideköpfe, Dui), Wendell Floranus (Tigres de la Angelopolis, Mex), Mike Groen (L&D Amsterdam), Franklin van Gurp (geen club), Lars Huijer (HCAW), Jair Jurrjens (Guerreros de Oaxaca, Mex), Kevin Kelly (Curaçao Neptunus), Diegomar Markwell (Curaçao Neptunus), Shairon Martis (geen club), Juancarlos Sulbaran (L&D Amsterdam), Orlando Yntema (Curaçao Neptunus).

Catchers: Sicnarf Loopstok (Lincoln Saltdogs, VS), Dashenko Ricardo (Curaçao Neptunus).

Binnenvelders: Yurendell de Caster (Wildcats, Curaçao), Calten Daal (geen club), Dwayne Kemp (Curaçao Neptunus), John Polonius (Curaçao Neptunus), Juremi Profar (geen club), Sharlon Schoop (geen club), Curt Smith (Lincoln Saltdogs, VS).

Buitenvelders: Roger Bernadina (Curaçao Neptunus), Randolph Oduber (Hoofddorp Pioniers), Denzel Richardson (L&D Amsterdam), Ademar Rifaela (geen club), Jiandido Tromp (San Marino, Ita).