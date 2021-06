Zo'n achttienduizend medewerkers van de Olympische Spelen in Tokio worden volgende week in Japan gevaccineerd tegen COVID-19.

Het gaat onder anderen om scheidsrechters, personeel in het olympisch dorp, medewerkers van de dopingcontroles en Japanners die op de luchthaven alle buitenlandse gasten ontvangen. Ook een deel van de 70.000 vrijwilligers wordt gevaccineerd.

"We vaccineren de mensen die regelmatig contact zullen hebben met de atleten", zei voorzitter Seiko Hashimoto van het organisatiecomité.

Het vaccineren begint eind volgende week, op een speciaal daarvoor ingerichte locatie. Het is de bedoeling dat de achttienduizend mensen kort voor de openingsceremonie van de Spelen op 23 juli hun tweede prik krijgen.

In Japan, waar ruim 126 miljoen mensen wonen, is het vaccineren traag op gang gekomen. Pas 4 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Een meerderheid van de Japanners ziet de komst van sporters uit zo'n tweehonderd landen dan ook niet zitten. Ze zijn bang voor verdere verspreiding van het coronavirus. De groei van het aantal besmettingen is de afgelopen periode afgenomen.

Hashimoto heeft de leiders van de G7, die komend weekend bij elkaar komen in Groot-Brittannië, opgeroepen om hun steun uit te spreken voor het doorgaan van de Spelen.