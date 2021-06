Atleten die meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio, zullen tijdens hun verblijf met gps worden gevolgd. Hetzelfde geldt voor journalisten, zo liet directeur Toshiro Muto van het organisatiecomité woensdag weten.

De maatregel is genomen in het kader van bestrijding van het coronavirus. Door het volgen van atleten moet zo veel mogelijk worden voorkomen dat ze van de uitgestippelde routes afwijken.

Volgens Muto kunnen de gegevens als bewijs dienen als er achteraf vragen rijzen of iemand zich wel of niet aan de maatregelen heeft gehouden. "We gaan niet elke beweging volgen", meldde hij tijdens een persconferentie. "Ik wil erop vertrouwen dat iedereen zich aan de regels houdt."

De beslissing om atleten via gps te volgen zou mede zijn genomen om het publiek gerust te stellen. In Japan zijn nog steeds grote zorgen dat de Olympische Spelen een toename van het aantal besmettingen zullen veroorzaken. Veel mensen uit het land zien liever dat het evenement net als vorig jaar niet doorgaat.

Daarnaast komt het vaccinatieproces in Japan, waar inmiddels sprake is van een vierde golf van coronabesmettingen, maar traag op gang. In diverse regio's, waaronder Tokio, heerst nog altijd de noodtoestand.