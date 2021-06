Het vluchtelingenteam bij de Olympische Spelen van Tokio bestaat uit 29 sporters uit dertien verschillende landen. Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) liet de uitverkoren sporters dinsdag tijdens een virtuele ceremonie weten dat ze volgende maand naar Japan mogen komen.

Om in aanmerking te komen voor een plek in het team, moet een sporter een officiële vluchtelingenstatus hebben. Het IOC kijkt ook naar sportieve prestaties, land van afkomst, geslacht en persoonlijke achtergrond. Het vluchtelingenteam bestaat uit negentien mannen en tien vrouwen.

"Jullie zijn een belangrijk onderdeel van onze olympische gemeenschap, we zullen jullie in Tokio met open armen ontvangen", zei Bach. De vluchtelingen kunnen zich met financiële steun van het IOC voorbereiden op de Spelen.

Bij de vorige Spelen, van 2016 in Rio de Janeiro, werd voor het eerst een team van vluchtelingen gevormd. De tien sporters uit Zuid-Soedan, Congo, Syrië en Ethiopië moesten in Brazilië wereldwijde aandacht vragen voor het vluchtelingenprobleem. Zij kregen enkele maanden later een prestigieuze Laureus Award, in de categorie 'inspiratie in de sport'.

In Tokio is het vluchtelingenteam vertegenwoordigd in twaalf sporten. Bij de openingsceremonie op 23 juli in Tokio betreden de sporters uit dit team als tweede het Olympisch Stadion, na de Griekse afvaardiging.

De sporter uit het vluchtelingenteam komen uit onder de olympische vlag. Tegla Loroupe, de voormalige topatlete uit Kenia, is chef de mission van het vluchtelingenteam. De ploeg vliegt op 14 juli vanuit Doha naar Tokio.