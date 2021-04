Ook tijdens de komende Olympische Spelen in Tokio blijft het voor atleten verboden om een politieke boodschap te uiten. Dat heeft het IOC donderdag besloten na een uitgebreide rondvraag onder sporters.

Rond de Black Lives Matter-protesten van vorig jaar nam de roep om regel 50 in de IOC-statuten te schrappen toe. Die regel luidt: "Geen enkele uiting van politieke, religieuze of raciale propaganda is toegestaan op het terrein van de Olympische Spelen."

De atletencommissie van het IOC is in juni 2020 begonnen met een onderzoek onder 3.500 atleten uit 185 verschillende landen. Daarnaast werden mensenrechtenorganisaties en experts op het gebied van sportrecht om advies gevraagd.

Van de ondervraagde sporters vond 67 procent het ongepast om bij een podiumceremonie een statement te maken. 70 procent van hen vindt het ongepast om dat rondom wedstrijden te doen.

Het IOC heeft zijn disciplinaire commissie hierop gevraagd om een duidelijke strafmaat op te stellen voor overtredingen van regel 50.

Sinds de Black Lives Matter-protesten, die vorig jaar begonnen nadat de zwarte Amerikaan George Floyd omkwam door politiegeweld, wordt bij veel sportwedstrijden stilgestaan bij de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie. In Amerikaanse sporten, maar ook bij bijvoorbeeld Formule 1-races en Europese voetbalduels, wordt door sporters geknield als protest tegen racisme.

Olympische eed krijgt antiracismepassage

Het IOC en de atletencommissie melden in een verklaring de vrijheid van meningsuiting volledig te steunen. "Er bestaan voor de sporters mogelijkheden om hun mening te uiten, zoals persconferenties en interviews."

Op verzoek van de atleten zal er tijdens de openings- en sluitingsceremonie van de Spelen meer nadruk worden gelegd op het belang van solidariteit, eenheid en de strijd tegen discriminatie. In de olympische eed wordt een passage over discriminatie opgenomen. In het olympisch dorp komen muurschilderingen om inclusiviteit te benadrukken.