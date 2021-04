Het IOC heeft dinsdag verrast gereageerd op het nieuws dat Noord-Korea wegblijft bij de Olympische Spelen van Tokio komende zomer. Het ministerie van sport van het geïsoleerde land had eerder op dinsdag laten weten de Spelen te mijden om Noord-Koreaanse sporters te beschermen tegen het coronavirus.

Het nationale olympisch comité van Noord-Korea heeft het besluit nog niet gecommuniceerd met het IOC, zo wordt op het hoofdkantoor in Lausanne gemeld.

"Het olympisch comité van Noord-Korea heeft geen motie ingediend om zich te ontslaan van de verplichting om deel te nemen aan de Olympische Spelen, zoals dat volgens het olympisch handvest zou moeten", meldt het IOC, dat eerder al had geprobeerd in contact te komen met vertegenwoordigers van het olympisch comité van de Noord-Koreanen. Een teleconferentie over de situatie rond COVID-19 in Noord-Korea bleek echter niet mogelijk.

Op de officiële website van het ministerie van Sport van het land meldt Noord-Korea dat het besluit is genomen op 25 maart tijdens een bijeenkomst van het Noord-Koreaanse olympische comité. Daar zou ook Kim Il Guk, de minister van Sport van het land, aanwezig zijn geweest.

Noord-Korea is het eerste land dat heeft gemeld niet deel te gaan nemen aan de Spelen in Tokio. Vijf jaar geleden op de Spelen van Rio de Janeiro waren er 35 atleten uit het Aziatische land actief, die samen negen medailles veroverden.

De Spelen in Tokio beginnen op 23 juli. De organisatie heeft diverse maatregelen aangekondigd om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen.