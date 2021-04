Epke Zonderland heeft voor de Olympische Spelen van Tokio een "droomoefening" in zijn hoofd. Dat vertelt de olympisch kampioen aan de rekstok van Londen 2012 in een podcast van de NOS.

"Ik wil mezelf verbazen", zegt Zonderland, die in korte tijd vijf vluchtelementen wil laten zien. Hij is van plan om een combinatie van drie vluchtelementen te laten volgen door een combinatie van twee.

De Fries, die formeel nog niet helemaal zeker van deelname aan de Spelen is, zegt "keihard te trainen" op de oefening waarmee hij zijn prestatie in Londen zou overtreffen.

In Londen veroverde Zonderland olympisch goud met zijn befaamde 'triple'. Hij was de eerste turner die foutloos drie vluchtelementen op elkaar liet volgen aan de rekstok.

"Het is spannend of het gaat lukken", zegt Zonderland. "Het is afwachten welk niveau ik kan halen, waarbij het wel jammer is dat ik nog niet heb kunnen testen. Er zijn geen wedstrijden, dat geeft een bepaalde onzekerheid."

Japanner Miyachi kan Zonderland nog dwarszitten

De Fries, die deze maand 35 jaar wordt, zal in Tokio normaal gesproken voor de laatste keer deelnemen aan de Spelen. Zowel in 2008 als in 2016 werd hij zevende na een val in de finale.

Zonderland wil met een iconische oefening afscheid nemen van het olympisch podium. "Een topoefening zou twee combinaties van twee vluchtelementen betekenen. Als ik nog een derde vluchtelement toevoeg, zou dat ultiem zijn. Dat is wat me triggert."

Zonderland leek al zeker van deelname aan zijn vierde Spelen toen de Japanner Hidetaka Miyachi ontbrak op de deelnemerslijst van de laatste wereldbekerwedstrijd in Doha. Miyachi is de enige turner die zich nog ten koste van Zonderland kan plaatsen voor de Spelen.

De wedstrijd in Doha werd echter uitgesteld, vermoedelijk naar juni, waardoor Miyachi een herkansing krijgt om zich te plaatsen. Zonderland: "Een verschil is wel dat ik in juni wedstrijdfit ben. Ik moet toch naar de Spelen toewerken."

De olympische rekstokfinale is op 3 augustus.