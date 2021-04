De Nederlandse handbalsters spelen in de groepsfase van de Olympische Spelen tegen Noorwegen, Montenegro, Japan, Zuid-Korea en Angola. Dat heeft de loting die donderdag digitaal plaatsvond bepaald.

Noorwegen geldt als 'angstgegner' van Oranje. De Scandinavische ploeg was de laatste jaren op grote toernooien vaak te sterk voor de handbalsters.

Oranje kon als regerend wereldkampioen niet tegen verliezend WK-finalist Spanje loten. Nadat de eerste tien landen over de twee poules verdeeld waren, mocht gastland Japan kiezen in welke groep het terecht zou komen. De keuze viel op groep A met Nederland en Noorwegen, waardoor Zweden als laatste land in groep B werd geplaatst.

Noorwegen is regerend Europees kampioen en won het EK in totaal acht keer. De Scandinavische ploeg pakte olympisch goud in 2008 en 2012 en kroonde zich ook driemaal tot wereldkampioen.

Vijf jaar geleden werd Rusland olympisch kampioen. Dat land doet onder neutrale vlag mee in Tokio als straf voor het staatsgestuurde dopingnetwerk en zit in groep B. Datzelfde geldt voor Frankrijk, dat in Rio de Janeiro zilver veroverde.

Loting groepsfase Olympische Spelen vrouwen Groep A: Nederland, Montenegro, Noorwegen, Japan, Zuid-Korea, Angola

Groep B: Spanje, Russisch olympisch comité, Hongarije, Zweden, Frankrijk, Brazilië

Beste vier landen per poule door naar kwartfinales

De groepsfase van de Olympische Spelen bestaat uit twee poules van zes landen. De beste vier van elke groep gaan door naar de kwartfinales.

Nederland plaatste zich in december 2019 voor de Spelen door het WK in Japan te winnen. In 2016 debuteerde Oranje op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro met een vierde plaats. In de strijd om het brons werd destijds verloren van Noorwegen.

De eerste wedstrijd van het handbaltoernooi wordt op 24 juli gespeeld, de olympische finales zijn op 7 augustus (vrouwen) en 8 augustus (mannen).

In het mannentoernooi werd regerend olympisch en wereldkampioen Denemarken in de op papier zwakkere poule B geplaatst. In groep A speelt Europees kampioen Spanje tegen toplanden als Frankrijk, Noorwegen en Duitsland.