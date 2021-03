De olympische vlam voor de Zomerspelen in Tokio is donderdag in de regio Fukushima aangestoken voor een vier maanden durende fakkeltocht door Japan. Zo'n tienduizend mensen zullen de vlam de komende tijd langs alle 47 regio's en tal van eilanden brengen.

"Terwijl de hele wereld vorig jaar door een lastige periode ging, werd de olympische vlam stilletjes maar krachtig in leven gehouden", zei Spelen-voorzitter Seiko Hashimoto. "De kleine vlam verloor haar hoop niet en net als de knop van kersenbloesem wachtte ze op deze dag."

De fakkel werd aangestoken in het J-Village-stadion. In 2011 fungeerde die plek als een belangrijke uitvalsbasis voor hulpdiensten na de zware aardbeving en daaropvolgende tsunami die bijna twintigduizend mensen het leven kostten.

Om te voorkomen dat het te druk zou worden, waren er donderdag met het oog op het coronavirus geen toeschouwers aanwezig. Op andere plekken langs de route moet het publiek verplicht een mondkapje dragen en de afstandsregels volgen.

De vlam moet op 23 juli, de dag van de openingsceremonie, in de Japanse hoofdstad Tokio aankomen. De eerste drager van de fakkel was voetbalster Azusa Iwashimizu, die in 2011 wereldkampioen werd met het Japanse vrouwenteam.

De fakkel werd eerst gedragen door voetbalster Azusa Iwashimizu. Mensen langs de route worden verzocht om een mondkapje te dragen en afstand te houden. Foto: ANP

Fakkel al ruim een jaar in Japan

De olympische fakkel kwam op 20 maart 2020 vanuit Griekenland aan in Japan. Een paar dagen later besloot het Aziatische land de Spelen met een jaar uit te stellen. Ook dit jaar is nog altijd een groot deel van de Japanners tegen het door laten gaan van het grootste sporttoernooi ter wereld.

Japan is relatief gezien minder zwaar door de pandemie getroffen dan andere landen en telt minder dan negenduizend overleden coronapatiënten. Toch noteerde hoofdstad Tokio woensdag het grootste aantal nieuwe infecties deze maand: 420.

De vaccinatiecampagne komt vooralsnog moeizaam op gang; zo hebben slechts 700.000 van de bijna 127 miljoen inwoners tot nu toe een vaccin toegediend gekregen.