Het Japanse organisatiecomité van de Olympische Spelen hoort binnen twee weken of buitenlandse toeschouwers welkom zijn in Tokio. Eerder deze week meldde het Japanse persbureau Kyodo op basis van anonieme officials dat er geen overzeese toeschouwers mogen komen.

Het organisatiecomité bestrijdt donderdag dat dit besluit al definitief is genomen. "Op 25 maart begint de estafette met de olympische vlam, daarvoor wordt besloten of er buitenlandse toeschouwers welkom zijn in Japan", zei directeur Toshiro Muto van het organisatiecomité tijdens het online-congres van het IOC.

Muto en Seiko Hashimoto, de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen, gaven de IOC-leden een update van de voorbereidingen. "De situatie voor Japan is heel uitdagend", zei Muto.

"In het hypothetische geval dat er geen buitenlandse toeschouwers naar Japan kunnen komen, dan krijgen ze het aankoopbedrag van hun tickets terug. We bespreken alle details verder met het IOC."

Muto wil snel duidelijkheid verschaffen

Kyodo meldde dinsdag dat het vanwege de coronamaatregelen en de mutaties van het virus in andere landen voor de regering geen optie was om fans uit andere landen toe te laten. Het besluit zou deels gebaseerd zijn op de grote zorgen onder de Japanse bevolking, die vreest voor verdere verspreiding van het virus in het land.

Volgens Muto ligt het uiteindelijke besluit over toelating van buitenlands publiek bij de Japanse regering. "Op dit moment is er nog geen beslissing genomen. Er zijn al veel vluchten en hotels geboekt. We moeten die mensen dus zo snel mogelijk laten weten of ze kunnen komen."

Muto wacht ook op een duidelijk vaccinatieprogramma in zijn land. "We weten alleen dat het vaccin wordt verstrekt aan gezondheidsmedewerkers en ouderen. We weten niet wanneer onze atleten aan de beurt zijn. Er is geen duidelijke tijdlijn."