Het Amerikaanse olympisch en paralympisch comité (USOPC) ziet niets in een boycot van de Winterspelen van volgend jaar in Peking. De mensenrechtenschending in China moet volgens het USOPC op een andere manier worden aangepakt.

Diverse mensenrechtenorganisaties hebben recent opgeroepen tot een boycot van de Winterspelen in China, vanwege de situatie in de regio Xinjiang. De Oeigoerse bevolkingsgroep wordt daar onderdrukt. Een meerderheid van de Tweede Kamer oordeelde onlangs dat er sprake is van genocide.

"Hoewel we nooit zullen bagatelliseren wat er vanuit mensenrechtenoogpunt gebeurt in China, steunen we een boycot door de atleten niet", zei USOPC-voorzitter Susanne Lyons.

Volgens Lyons levert het niets op als Amerikaanse sporters de Spelen zouden mijden, zoals gebeurde bij de Zomerspelen van 1980 in Moskou. De Verenigde Staten protesteerden toen, net als veel andere landen, tegen de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan door weg te blijven bij het evenement in Moskou.

"We geloven niet dat boycots in het verleden nut hebben gehad, met name bij de Spelen van 1980. Het doel van die boycot werd toen niet bereikt", vindt Lyons. "Een boycot raakt vooral de atleten die hun hele leven hebben getraind om hun land te vertegenwoordigen."

"We vinden dat deze zaken op overheidsniveau met China besproken moeten worden." Het USOPC voert daar gesprekken over met het Witte Huis en het Congres.