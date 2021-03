China is bereid om vaccins beschikbaar te stellen voor deelnemers aan de Olympische Spelen. In februari 2022 vinden in Peking de Winterspelen plaats en komende zomer zijn in het Japanse Tokio de Zomerspelen.

"We willen vaccinatie beschikbaar stellen aan Olympiërs en gaan in gesprek met andere landen over wederzijdse erkenning van de verschillende vaccins", zei de Chinese topdiplomaat Wang Yi zondag op een persconferentie.

China heeft meerdere vaccins ontwikkeld en verwacht in juli zo'n 40 procent van de 1,3 miljard inwoners ingeënt te hebben. Diverse landen waaronder Brazilië, Indonesië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten nemen vaccins uit China af.

Wang kondigde aan dat het land ook Chinese staatsburgers in buurlanden aan een vaccin wil helpen. "We bereiden regionale vaccinatiestations voor in onze omliggende landen."

Japan hoopt komende zomer toeschouwers toe te kunnen laten bij de Spelen in Tokio. Atleten zullen bij aankomst in het land niet in quarantaine hoeven, als ze een app downloaden waarop ze dagelijks hun gezondheid monitoren en negatief zijn getest op het coronavirus.

De openingsceremonie van de Spelen in Tokio is op 23 juli.