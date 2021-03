Een kleine maand nadat ze geopereerd werd aan haar gebroken elleboog, heeft Sarah Sjöström weer in het water getraind. De Zweedse zwemster is over 4,5 maand op de Olympische Spelen een van de belangrijkste concurrentes van Ranomi Kromowidjojo.

Via een Instagram Story deelde de 27-jarige Sjöström maandag een foto bij het zwembad met als bijschrijft: "I'm back, just kicking of course" (Ik ben terug, alleen trappelen natuurlijk).

De regerend olympisch kampioene op de 100 meter vlinderslag liep begin februari een gebroken rechter elleboog op, toen ze in Stockholm uitgleed op het ijs.

Vorige week kondigde de concurrente van Kromowidjojo in de Zweedse media al aan dat ze voorzichtig weer zou gaan beginnen met trainen. "Alle hechtingen zijn uit mijn arm, het ziet er goed uit op de röntgenfoto", zei ze tegen SVT.

"De breuk is goed genezen, maar de komende weken mag ik mijn arm nog niet gebruiken. In het begin zal ik creatief moeten zijn, voordat ik weer kan gaan trainen als gewoonlijk", vertelde Sjöström. "Over anderhalf of twee maanden kan ik mijn arm hopelijk weer normaal gebruiken."

Sjöström heeft in haar succesvolle carrière in totaal acht wereldtitels op de 50 en 100 meter vrije slag en de 50 en 100 meter vlinderslag veroverd. Op de Spelen in Tokio geldt ze op de nummers als een voorname kanshebber op de medailles.

De openingsceremonie van die Spelen is op 23 juli en een dag later staan al de eerste zwemwedstrijden al op het programma.