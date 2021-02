Het laatste olympisch kwalificatietoernooi voor boksers, dat in juni in Parijs zou worden gehouden, is geschrapt vanwege de coronacrisis. Bij dat mondiale evenement zouden de laatste tickets worden verdeeld voor de Zomerspelen van Tokio 2021.

Die zullen nu waarschijnlijk op basis van een ranglijst per gewichtsklasse worden toegekend. Die geschoonde ranking wordt opgesteld aan de hand van onder meer de resultaten bij recente EK's en WK's.

Het restant van het Europees olympisch kwalificatietoernooi gaat nog wel door, maar is verschoven van april naar juni in Londen. Namens Nederland zijn Nouchka Fontijn en Enrico Lacruz nog in de race voor een olympisch ticket. Het toernooi werd in maart 2020 in de Engelse hoofdstad afgebroken vanwege de uitbraak van COVID-19.

"Een zware domper voor onze boksers die nog droomden van olympische deelname", zei bondscoach Hennie van Bemmel over de afgelasting van het laatste kwalificatietoernooi in Parijs. "We hadden met drie of vier boksers naar Frankrijk willen gaan om voor onze laatste kansen te strijden. Dat kunnen we nu vergeten."

Nouchka Fontijn won zilver op de Spelen van 2016. Foto: Pro Shots

Fontijn en Lacruz waren al actief op Spelen van Rio

Fontijn was vorig jaar in de klasse tot 75 kilogram in Londen nog niet in actie gekomen. Voor de eerste vier in haar gewichtsklasse ligt een olympisch startbewijs klaar.

Lacruz (-63 kilogram) versloeg in maart in de eerste ronde de Israëliër Ahmad Shtiwi met 5-0. Hij moet in juni in Londen zijn volgende partij in de achtste finales winnen om opnieuw een olympisch ticket af te dwingen.

Fontijn en Lacruz waren al actief bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Fontijn behaalde zilver in Brazilië en Lacruz werd in de achtste finales uitgeschakeld.

Indien beiden het in Londen niet redden, kunnen ze wellicht op basis van hun ranking alsnog naar Tokio 2021. "Maar ik ben er vast van overtuigd dat ze allebei op eigen kracht hun olympisch ticket gaan binnenhalen", stelde Van Bemmel, die nog een klein beetje hoop koestert dat ook Jemyma Betrian (-57 kg) zich kan kwalificeren.