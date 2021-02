Epke Zonderland kan deelname aan de Olympische Spelen komende zomer nauwelijks nog ontgaan. De Friese turner is door een afmelding van zijn concurrent Hidetaka Miyachi zo goed als zeker van winst van de World Cup, waarmee hij aan de toelatingseis voldoet.

"Geweldig dat het olympisch ticket zo goed als zeker binnen is. Nu hoef ik geen rekening meer te houden met eventuele kwalificatiewedstrijden en kan ik mijn voorbereiding op de Olympische Spelen zo ideaal als mogelijk maken", reageert Zonderland vrijdag op de website van de KNGU.

Rekstokspecialist Miyachi had bij de World Cup in Doha van 10 tot 13 maart de kans om Zonderland te achterhalen, maar de Japanner heeft zich niet ingeschreven voor die wedstrijd. Daardoor kan de 33-jarige Zonderland de eindzege alleen in theorie nog mislopen.

Zonderland behaalde tot dusver een score van 44,399 na drie World Cups, Miyachi is tweede met 43,966 punten. De overige turners hebben een veel grotere achterstand.

Door de afmelding van Miyachi is Zonderlands deelname een de World Cup in Doha niet langer noodzakelijk. Het is op dit moment nog onduidelijk of hij naar Qatar zal afreizen.

Op de Spelen van 2012 in Londen veroverde Zonderland olympisch goud aan de rekstok. Vier jaar later eindigde hij in Rio de Janeiro als zevende, nadat hij in de finale misgreep en viel.