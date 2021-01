Het IOC heeft dinsdag een oproep aan atleten gedaan om zich te laten vaccineren, zodra vaccins in hun thuisland voor een breed publiek toegankelijk zijn. Dat moet eraan bijdragen dat de Olympische Spelen in Tokio komende zomer op een veilige manier door kunnen gaan.

De IOC-top hield dinsdag middels een videoconferentie zijn eerste bijeenkomst van het jaar. Daarbij werd vooral gesproken over de Spelen in Tokio, die over iets minder dan een half jaar moeten beginnen. Door oplopende coronacijfers in Japan en veel andere landen neemt de onzekerheid over het mega-evenement de laatste weken toe.

"Vaccins zijn een van de vele beschikbare gereedschappen om de Spelen veilig te organiseren", schrijft het IOC. "We zijn het er uiteraard mee eens dat kwetsbare groepen, medisch personeel en andere cruciale beroepen voor de samenleving prioriteit krijgen bij de vaccinatie."

"Zodra vaccinatie beschikbaar komt voor een breed publiek, roept het IOC de olympische en paralympische teams op zich te laten vaccineren. Als ambassadeurs van hun land hebben ze een rol in het promoten van veilige sport, dat bijdraagt aan een gezonde samenleving", betoogt de internationale sportkoepel.

IOC gaat brief sturen naar regering

In Nederland is het brede publiek (mensen tussen de achttien en zestig jaar zonder gezondheidsklachten en zonder beroep in de zorg) volgens de planning in april of mei aan de beurt om een vaccin te krijgen. Die groep bestaat uit 7,1 miljoen mensen.

"Het IOC werkt samen met de sportkoepels in de verschillende landen en moedigt aan om de atleten, officials en andere betrokkenen in hun eigen land te laten vaccineren, voordat zij naar Japan vertrekken", schrijft het IOC.

"Dit draagt bij aan een veilige omgeving van de Spelen, maar toont ook respect aan de Japanse bevolking die erop mag vertrouwen dat zij beschermd wordt." Het IOC gaat een brief sturen naar de regering van alle 206 aangesloten landen om het belang van gevaccineerde atleten te bepleiten.

Eerder liet het IOC al weten dat het atleten niet zal verplichten om zich te laten vaccineren. Wereldgezondheidsorganisatie WHO liet op dinsdag nog weten dat atleten geen voorrang in het vaccinatieproces zullen krijgen.

Twijfel over doorgaan Spelen groeit

Japan is ten opzichte van veel Europese en Noord- en Zuid-Amerikaanse landen relatief mild getroffen door het coronavirus. Wegens oplopende besmettingsaantallen is sinds begin deze maand wel een noodtoestand van kracht in onder meer Tokio.

Uit peilingen in Japan blijkt dat een meerderheid van de bevolking momenteel geen voorstander is van het doorgaan van de Spelen. Vorige week was minister Taro Kono de eerste hoogwaardigheidsbekleder in Japan die openlijk zijn twijfels over het doorgaan van het evenement uitsprak door te zeggen: "Alles is nog mogelijk."

Het IOC is vooralsnog vol vertrouwen dat de Spelen, waar circa elfduizend atleten aan mee moeten doen, door zullen gaan op de geplande data van 23 juli tot en met 8 augustus. "Er is geen plan B", zei IOC-voorzitter Thomas Bach vorige week. "Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de Spelen opnieuw uitgesteld moeten worden."