De Japanse regering voelt er niets voor de Olympische Spelen alleen open te stellen voor atleten en coaches die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Door oplopende coronacijfers groeit de twijfel of het evenement überhaupt door kan gaan.

"We plannen grootscheepse maatregelen om veilige en beschermde Spelen te kunnen organiseren, zonder dat vaccinaties een voorwaarde worden", laat regeringswoordvoerder Katsunobu Kato dinsdag weten.

IOC-voorzitter Bach heeft een vaccinatieplicht voor atleten al enkele keren uitgesloten. De organisatoren moedigen atleten en andere aanwezigen, zoals coaches en journalisten, wel aan zich te laten vaccineren.

Aan de Spelen, die op 23 juli moeten beginnen, nemen zo'n elfduizend sporters deel. Of er toeschouwers welkom zijn, is nog de vraag.

'Geen garanties dat de Spelen doorgaan'

Uit een recente peiling bleek dat een ruime meerderheid van de Japanse bevolking inmiddels voor afgelasting van het evenement is. Kabinetslid Taro Kano zei vrijdag dat het "alle kanten op kan gaan" wat betreft het doorgaan van de Spelen.

Daarmee reageerde hij op de woorden van het Canadese IOC-lid Dick Pound, die stelde dat "er geen garanties zijn dat de Spelen doorgaan".

De Japanse premier Yoshiro Mori houdt hoop dat het evenement door kan gaan. "De lente komt eraan. Na een lange en donkere nacht zal de morgen aanbreken. Als we hard werken, dan kunnen we de mensen in de zomer weer plezier brengen met de Spelen."

Japan begint in februari met vaccineren

Japan zal pas eind februari beginnen met vaccineren. Dat is later dan veel andere landen, doordat de vaccins die het land had ingekocht pas later goedgekeurd werden.

Japan bevindt zich momenteel in een derde coronagolf. Tot zeker 7 februari laat het land geen reizigers uit het buitenland toe, voor topsporters wordt geen uitzondering gemaakt.

In Tokio en enkele omliggende regio's geldt de noodtoestand. Japan telt met een bevolking van 125 miljoen tot nu toe ruim 330.000 geregistreerde besmettingen en zo'n 4.500 personen zijn er overleden aan de gevolgen van het virus. Dat is beduidend minder dan in veel Europese en Noord- en Zuid-Amerikaanse landen.