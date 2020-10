IOC-voorzitter Thomas Bach ziet het niet zitten om politiek getinte protesten toe te staan op de Olympische Spelen. De Duitser vreest dat het sportevenement anders "een marktplaats voor demonstraties" wordt.

Naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten nam de roep om regel 50 van het olympisch handvest af te schaffen dit jaar toe. Hierin staat dat sporters bij olympische wedstrijden en huldigingen geen politieke statements mogen maken.

Bach schrijft zaterdag in een column in de Britse krant The Guardian dat hij niet van plan is om de bewuste regel af te schaffen. "De Olympische Spelen draaien ten eerste om sport. De atleten staan voor de waarden van fysieke uitmuntendheid, solidariteit en vrede."

"Deze inclusiviteit en onderling respect tonen de atleten juist door politiek neutraal te blijven", vindt Bach. "De focus op de sport gaat samen met de vrijheid van meningsuiting die de atleten hebben tijdens de Spelen."

De Duitser wijst er in zijn column op dat sport een verbindende factor heeft. "Die rol kan alleen tot uiting komen als iedereen elkaar respecteert en solidair is. Zo niet, dan worden de Spelen een marktplaats van allerlei demonstraties en dan zal het eerder de wereld splijten dan bij elkaar brengen."

'Boycot in 1980 heeft niets opgeleverd'

Bach beweert dat de sport niet over een grote politieke kracht beschikt en haalt zijn eigen verleden als sporter aan om die stelling te ondersteunen. In 1980 kon de toenmalige schermer zijn olympische titel niet verdedigen omdat West-Duitsland net als tientallen andere landen de Spelen in Moskou boycotten.

"Als hoofd van de West-Duitse atletencommissie was ik fel tegen de boycot, omdat het mensen dupeerde die er niets mee te maken hadden. De boycot was namelijk naar aanleiding van de invasie van de Sovjets in Afghanistan", schrijft Bach.

"Het geeft me geen troost dat ik achteraf gelijk kreeg. Negen jaar na de boycot was het Sovjetleger nog steeds in Afghanistan. Er was geen politiek effect bereikt met de boycot en de atleten waren de dupe."

Bij de komende Spelen in Tokio, die door de coronacrisis zijn uitgesteld tot de zomer van 2021, zijn politieke protesten dan ook nog steeds taboe als het aan Bach ligt. "Wat ik hiermee wil zeggen, is dat de Spelen niet om politiek gaan. Het IOC is een non-gouvernementele organisatie, die strikt politiek neutraal is, te allen tijde.