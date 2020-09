Japan heeft 521 miljoen coronavaccins besteld. Met die investering hoopt het land met 126,5 miljoen inwoners dat de Olympische Spelen komende zomer wel door kunnen gaan.

Japan heeft bij vijf verschillende bedrijven vaccins besteld, om zo de kansen te spreiden. Wellicht zullen niet alle vaccins die nu door verschillende landen worden geproduceerd ook goed genoeg werken.

"Waarschijnlijk zullen de bedrijven in staat zijn om tussen het eind van dit jaar en maart volgend jaar een vaccin te kunnen produceren", zegt kabinetssecretaris Yoshihide Suga tegen persbureau Reuters. "We willen koste wat kost dat de Olympische Spelen in 2021 wel doorgaan."

Japan heeft contracten met farmaceutische bedrijven in eigen land, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gesloten. "We moeten voorkomen dat we straks helemaal niets hebben", aldus Tomoya Saito, hoofd van het nationale instituut voor volksgezondheid.

Momenteel geldt in Japan reisbeperking voor ruim 140 landen

Japan verwacht elfduizend atleten en 600.000 toeschouwers van over de hele wereld te verwelkomen op de Olympische Spelen in Tokio. Het evenement kan alleen doorgaan als er een goed werkend vaccin op grote schaal beschikbaar is.

Met zo'n twaalfhonderd dodelijke slachtoffers op een bevolking van 126 miljoen is Japan erin geslaagd om het coronavirus relatief goed onder de duim te krijgen. Het land heeft momenteel reisbeperkingen opgelegd aan reizigers uit ruim 140 andere landen.

De Spelen staan gepland van 23 juli tot en met 8 augustus 2021.