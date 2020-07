Een vaccin tegen het coronavirus is waarschijnlijk noodzakelijk om de Olympische Spelen volgend jaar wel door te kunnen laten gaan. Het grootste sportevenement ter wereld zou komende vrijdag beginnen, maar is met een jaar uitgesteld.

"In hoeverre het coronavirus volgend jaar onder controle is, zal bepalen of de Spelen volgend jaar door kunnen gaan", zegt Yoshiro Mori, hoofd van het organisatiecomité in Tokio, tegen Japanse omroep NHK. "Het zal voor een belangrijk deel afhangen van de ontwikkeling van vaccins en medicijnen."

Al sinds de uitbraak van COVID-19 wordt er hard gewerkt aan een vaccin. Maandag werd bekend dat de eerste testresultaten van het Britse Oxford-coronavaccin positief zijn. Als ook de andere testfases positief verlopen, is de hoop dat het middel aan het eind van dit jaar op grote schaal geproduceerd kan worden. Ook in andere landen lopen verschillende tests met vaccins.

Mori hoopt dat de situatie in de wereld het toestaat om volgend jaar de Spelen wel te organiseren. "Als de situatie blijft zoals hij nu is, dan is het onmogelijk om het evenement door te laten gaan."

Een klok voor het centraal station in Tokio telt af tot het begin van het toernooi. (Foto: Pro Shots)

Zonder toeschouwers waarschijnlijk geen Olympische Spelen

IOC-voorzitter Thomas Bach zei vorige week nog dat een gereduceerd aantal toeschouwers een optie was om de Spelen door te laten gaan als het coronavirus in de zomer van 2021 nog steeds rondwaart.

Dat scenario wil Mori voorkomen. "Supporters zijn essentieel. Bij een evenement van deze omvang wil je dat het hele land er profijt van heeft. De woorden van Bach gingen echt over het worstcasescenario."

Een Olympische Spelen helemaal zonder publiek is voor het organisatiecomité geen optie. "In dat geval is het een reële optie om het toernooi niet door te laten gaan", aldus Mori.