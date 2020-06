Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio werkt aan plannen voor een versoberd evenement. Het grootste sporttoernooi ter wereld is wegens het coronavirus uitgesteld tot juli en augustus volgend jaar.

Zonder in detail te treden, liet de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, weten dat er gedacht wordt over verplichte coronatests voor toeschouwers, die mogelijk slechts in kleine aantallen worden toegelaten.

"De organisatie van de Olympische Spelen en de Paralympics kan alleen goed gaan als er sympathie en begrip is bij de bevolking van Tokio en de rest van Japan", aldus Koike. "Daarom moeten we rationeel te werk gaan en dingen eenvoudig houden als dat moet."

Ook wordt de mogelijkheid om atleten en trainers regelmatig te testen op het coronavirus besproken. Daarnaast wordt er gedacht over beperkingen van de bewegingsvrijheid in het olympisch dorp.

Japan heeft negenhonderd geregistreerde dodelijke slachtoffers als gevolg van het coronavirus gemeld. Wereldwijd zijn ruim 380.000 mensen gestorven aan COVID-19.

In maart besloot het IOC om de Spelen uit te stellen, voor het eerst in de geschiedenis. Het IOC heeft al laten weten dat een nieuw uitstel na de zomer van 2021 niet tot de mogelijkheden behoort.

