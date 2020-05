Het internationaal olympisch comité (IOC) stelt maximaal 800 miljoen dollar (circa 740 miljoen euro) beschikbaar voor de kosten door het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio naar 2021, zo maakt IOC-voorzitter Thomas Bach donderdag bekend tijdens een videovergadering met het uitvoerend comité.

"We verwachten dat we voor onze rol en verantwoordelijkheden in de organisatie van de uitgestelde Spelen van Tokio tot 800 miljoen dollar zullen moeten dragen", zei Bach tijdens de vergadering.

Van het bedrag gaat 650 miljoen dollar naar de organisatie in Japan. De andere 150 miljoen dollar gaat naar de internationale sportbonden en nationale olympische comités, die op die manier financieel ondersteund worden.

De Olympische Spelen van 2020 in Tokio werden in maart met een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. Het toernooi staat nu voor 23 juli tot en met 8 augustus 2021 gepland.

Het uitstel van de Spelen kost Japan veel geld. Volgens berekeningen loopt het land mogelijk 4 miljard euro mis. Dat bedrag bestaat onder meer uit de kosten voor het onderhouden en huren van stadions.

Het is de eerste keer in de 124-jarige geschiedenis van de Spelen dat het toernooi is uitgesteld. Het evenement werd vanwege de Eerste en Tweede Wereldoorlog wel drie keer geannuleerd (Berlijn 1916, Helsinki 1940 en Londen 1944).

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.