Doordat de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld zijn, kunnen dopingzondaars met een aflopende schorsing zich toch proberen te kwalificeren. Dat bevestigt de Athletics Integrity Unit (AIU) zaterdag.

Vanwege de coronapandemie zijn de Spelen in Tokio met een jaar uitgesteld naar juli en augustus 2021. Dat geeft tientallen dopingzondaars toch de kans om zich te kwalificeren.

"De standaardstraf voor doping is een schorsing van vier jaar. Dat is zo bepaald vanwege de vierjaarlijkse olympiades", zegt Brett Clothier, hoofd van de AIU tegen Reuters.

"Maar is dit uitzonderlijke geval waarbij de Spelen zijn uitgesteld, hebben sommige atleten geluk. De schorsing gaat nu eenmaal over een tijdspanne en niet over bepaalde evenementen."

Onder meer Turkse hadloopster Bulut profiteert

Een van de bekendste dopingzondaars die profiteert van het uitstellen van de Spelen, is de Turkse hardloopster Gamze Bulut (27, foto). Zij veroverde zilver op de 1.500 meter bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen, maar moest die medaille later inleveren wegens dopinggebruik. Haar schorsing loopt in mei af.

Ook de Poolse gewichtheffer Tomasz Zielinski (29 jaar, Europees kampioen in 2016) en de Ierse bokser Michael O'Reilly (27 jaar, Europees kampioen 2015) kunnen zich alsnog proberen te kwalificeren voor Tokio. Zij werden in 2016 bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro betrapt.