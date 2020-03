De Olympische Spelen in Tokio zullen volgend jaar van 23 juli tot en met 8 augustus plaatsvinden. Dat heeft het IOC maandag na overleg met het Japanse organisatiecomtié en de Japanse overheid besloten.

Daarmee wordt het grootste sporttoernooi ter wereld een jaar uitgesteld. Het evenement stond dit jaar van 24 juli tot en met 9 augustus op de kalender, maar vanwege de coronapandemie besloot het IOC vorige week om de Spelen uit te stellen.

Ook de Paralympische Spelen zullen een jaar later dan oorspronkelijk gepland plaatsvinden. Dit evenement begint op 24 augustus 2021 en duurt tot op 5 september.

"Ik wil alle nationale sportbonden bedanken voor hun unanieme steun", zegt IOC-voorzitter Thomas Bach in een verklaring van het IOC. "Ik ben ook onze atletencommsie dankbaar, wij hebben de laatste dagen constant met hen in contact gestaan."

Het corona-virus heeft het IOC voor een "ongekende uitdaging" gesteld, vindt Bach. "Maar we kunnen deze uitdaging aan. De mensheid bevindt zich momenteel in een donkere tunnel, de Olympische Spelen kunnen het licht aan het einde van die tunnel zijn."

Organisatiecomtié blij met snel besluit

Yoshiro Mori, voorzitter van het organisatiecomité is blij dat er al zo snel een nieuwe datum bekend is. "Het vaststellen van de datum is enorm belangrijk in de voorbereiding op het evenement. Nu kunnen we weer verder in ons proces."

Het IOC meldde vorige week al dat de Spelen in 2021 gehouden zouden worden, uiterlijk in de zomer. Ook een datum eerder in het jaar was een optie, zeker omdat het in juli en augustus erg warm kan zijn in Tokio. Om die reden wordt de olympische marathon in het noordelijkere Sapporo gehouden.

De nieuwe startdatum van de Spelen valt een kleine twee weken na afloop van het EK voetbal, dat eerder al eveneens met een jaar werd uitgesteld. Het EK duurt van 11 juni tot en met 11 juli 2021.

Uitstel Olympische Spelen is unicum

Het uitstel van de Spelen kost Japan veel geld, volgens berekeningen mogelijk 4 miljard euro. Dat bedrag is onder meer opgebouwd op het onderhouden en huren van stadions.

"Doordat wij alle stadions komende zomer hebben gereserveerd, kunnen zij geen andere evenementen reserveren", aldus Mori. "Hoe gaan we dat oplossen? We moeten dit per stadion gaan bekijken en daar gaat veel tijd in zitten."

Ook voor het olympisch dorp moet een oplossing gevonden worden. Daat zouden komende zomer 11.000 atleten verblijven, waarna het dienst zou gaan doen als appartementencomplex. Voor veel woningen zijn al kopers of huurders gevonden.

Het is de eerste keer in de 124-jarige geschiedenis dat de Spelen worden uitgesteld. Het evenement werd in het verleden vanwege de Wereldoorlogen wel drie keer (Berlijn 1916, Helsinki 1940 en Londen 1944) geheel geannuleerd.

Sporters die zich reeds geplaatst hadden voor de Olympische Spelen, behouden hun ticket.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.