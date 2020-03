De Nederlandse sporters die zich hebben gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio zijn zoals verwacht ook volgend jaar welkom bij het evenement. Het IOC heeft vrijdag bevestigd tegenover NOC*NSF dat alle toegewezen kwalificaties voor Nederland geldig blijven.

"Dat is de snelle duidelijkheid waar we op hoopten en waar we om hadden gevraagd", aldus chef de mission Pieter van den Hoogenband op de site van NOC*NSF, na afloop van een telefonische vergadering met het IOC.

Van den Hoogenband liet eerder al weten dat hij verwachtte dat alle kwalificaties geldig zouden blijven. Het IOC streeft ernaar om binnen drie weken de nieuwe data van de Spelen, die dinsdag vanwege het coronavirus werden uitgesteld, bekend te maken.

De Spelen stonden aanvankelijk dit jaar gepland van 24 juli tot en met 9 augustus. Uit berichten in Japanse media viel eerder deze week op te maken dat de Spelen vermoedelijk met exact een jaar worden uitgesteld.

Maurits Hendirks, technisch directeur van NOC*NSF, hoopt dat het IOC snel met duidelijkheid komt. "Zodra de data bekend zijn, kunnen de internationale federaties de geannuleerde kwalificatietoernooien opnieuw gaan plannen", zegt Hendirks.

"En zodra die planning bekend is kunnen wij, ook in overleg met bonden en sporters, het vervolg van de nog openstaande kwalificatietrajecten gaan bepalen. Het blijft natuurlijk wel zo dat er in sommige sporten ook nog een interne selectie moet worden geregeld omdat Nederland maar één startplaats heeft."

