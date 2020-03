Diverse sportbonden hebben zondagavond verheugd gereageerd op het bericht van het IOC om op korte termijn duidelijkheid te geven over de Olympische Spelen en de Paralympics. Binnen vier weken wordt bekend of de evenementen worden uitgesteld vanwege het coronavirus.

"Ik ben ervan overtuigd dat de hele paralympische beweging het IOC-besluit volledig steunt", zegt Andrew Parsons, voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). "Het is een verstandig besluit om alle scenario's, waaronder uitstel, te analyseren."

"Gezondheid is veel belangrijker dan al het andere. Het is momenteel essentieel dat sporters thuisblijven om verdere verspreiding van dit verschrikkelijke virus te voorkomen", aldus Parsons.

De Paralymics moeten op 25 augustus van start gaan in Tokio. Ruim een maand eerder, op 24 juli, staat de openingsceremonie van de Olympische Spelen gepland. Tot zondag zei het IOC dat beide evenement gewoon door zouden gaan, maar na een spoedberaad middels een videoconferentie over de gevolgen van de coronapandemie noemde de sportkoepel uitstel zondagavond voor het eerst een optie.

'We staan paraat om het IOC te helpen'

Dat besluit viel in goede aarde bij bij atletiekbond World Atheltics. "We zijn blij met de discussie om de Spelen eventueel te verplaatsen. We staan paraat om het IOC te helpen bij het bepalen van een alternatieve datum", schrijft de bond in een verklaring.

Ook golfbond IGF reageerde tevreden. In Tokio zal golf pas voor de vierde keer – en de tweede keer sinds 1904 - onderdeel zijn van de Spelen.

"De IGF blijft het IOC en het organisatiecomité van Tokio 2020 steunen. De komende weken zullen we samenwerken om alle scenario's te onderzoeken die kunnen leiden tot veilige en eerlijke Spelen voor alle atleten."

Britten vragen om snel besluit

Voorzitter Hugh Robertson van het Brits olympisch comité BOA baalt dat er nog steeds onzekerheid is voor de atleten. "We verwelkomen het besluit van het IOC om de optie van uitstel te overwegen. Maar we dringen aan op een snel besluit, omdat alle sporters nu in grote onzekerheid leven."

"Door overheidsmaatregelen zijn atleten beperkt in hun voorbereiding. Daardoor ontstaat er een ongelijk speelveld, waardoor we simpelweg niet uit kunnen gaan van Olympische Spelen in juli en augustus", zegt Robertson.

Eerder op de dag stuurde de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF nog een brief naar het IOC, waarin het om een planning van de besluitvorming vroeg. Hiermee konden sporters die in onzekerheid leven over kwalificatie en trainingsmogelijkheden voor de Spelen geholpen worden.