Het IOC geeft zichzelf vier weken de tijd om een besluit te nemen over het al dan niet doorgaan van de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Tokio. Vanwege de coronacrisis neemt de internationale druk steeds verder toe om het evenement te verplaatsen.

Het uitvoerend bestuur van het IOC laste zondag middels een conferencecall een spoedoverleg in om de stand van zaken te bespreken. De internationale sportkoepel bracht daarna een verklaring uit, waarin het schrijft dat gezondheid en veiligheid prioriteit hebben.

"Samen met de Japanse autoriteiten, de lokale overheid in Tokio en het organisatiecomité zullen we een secure discussie beginnen over hoe we moeten reageren op deze wereldwijde en snel groeiende crisis. Uitstel is daarbij een scenario", schrijft het IOC.

De Spelen zullen sowieso niet volledig geschrapt worden. "Dat lost geen enkel probleem op voor wie dan ook", vindt de sportkoepel.

IOC moet rekening houden met kalenders van 33 sporten

Het is de eerste keer dat het IOC openlijk spreekt over de optie van uitstel van de Spelen. Het vierjaarlijkse sportevenement zou volgens planning over 123 dagen moeten beginnen en van 24 juli tot en met 9 augustus moeten duren. De Paralympics zouden op 25 augustus van start moeten gaan.

De mogelijkheid dat het evenement - wellicht in een kleinere vorm - op de geplande data doorgaat, blijft voor het IOC open. "In Japan is de situatie de laatste dagen flink verbeterd en dit weekend is de olympische vlam op een warme manier welkom geheten. Het IOC heeft veel vertrouwen in Japan als organiserend land, mogelijk met bepaalde veiligheidsrestricties."

Het IOC neemt een kleine maand de tijd voor het bekijken van verschillende scenario's en spreekt van een complexe situatie. "We zullen rekening moeten houden met de internationale kalenders van 33 verschillende sporten. En in Tokio zullen miljoenen hotelovernachtingen geboekt moeten kunnen worden. En dit zijn maar enkele van de vele uitdagingen die ons te wachten staan."

Roep om uitstel neemt toe

De laatste dagen nam de roep om het grootste sportevenement ter wereld uit te stellen steeds meer toe. De nationale olympische comités van Brazilië, Colombia, Noorwegen, Kroatië, Servië en Slovenië drongen aan op een andere datum, evenals grote sportfederaties als de Amerikaanse zwembond en atletiekbond, de Franse zwembond en de Britse atletiekbond.

Daarnaast riepen ook talloze sporters op tot uitstel. Zij maken zich zorgen om gezondheid van de honderdduizenden toeschouwers, circa elfduizend atleten en duizenden mediavertegenwoordigers.

Door het coronavirus zijn tal van kwalificatietoernooien afgelast, waardoor momenteel pas 57 procent van de beoogde elfduizend deelnemers zich geplaatst heeft. Bovendien kunnen olympiërs in veel landen nauwelijks trainen vanwege overheidsmaatregelen en kunnen dopingcontroleurs hun werk niet doen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.