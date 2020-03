Steeds meer sporters, bonden en olympisch comité's roepen het IOC op de Olympische Spelen van komende zomer uit te stellen. Door de coronapandemie is de voorbereiding hevig verstoord en bovendien is het nog maar de vraag of het virus over vier maanden al uitgeroeid is.

"Het enige juiste om te doen is de gezondheid en veiligheid van iedereen prioriteit geven", meldt de Amerikaanse zwembond US Swimming vrijdag in een verklaring, waarin het een oproep doet aan het Amerikaans olympisch comité om aan te dringen op een jaar uitstel van de Spelen. "De pandemie eist enorm zijn tol in de voorbereiding van de atleten."

Als de Olympische Spelen van 24 juli tot en met 9 augustus doorgaan, dan krijgt Japan een invasie van buitenlandse bezoekers te verwerken. Circa 600.000 mensen van buiten Japan hebben tickets gekocht voor de Olympische Spelen, waar ruim 10.000 atleten van over de hele wereld aan zullen deelnemen. Zij worden gevolgd door duizenden mediavertegenwoordigers uit verschillende landen.

Tokio heeft de voorbereidingen op de Spelen, zoals het bouwen van stadions, al afgerond. Vrijdag arriveerde de olympische vlam vanuit Griekenland in Japan. Het IOC liet onlangs weten dat de Spelen vooralsnog doorgaan zoals gepland - mét publiek - en het comité wordt daarin gesteund door Japan, Zuid-Korea en China.

De olympische vlam arriveerde vrijdag in Japan. (Foto: Pro Shots)

Britse atletiekbond, Slovenië, Noorwegen en Colombia willen uitstel

Nic Coward, voorzitter van de Britse atletiekbond, vindt net als de Amerikaanse zwembond dat de Spelen moeten worden uitgesteld. "Dat lijkt me de enige juiste beslissing."

"De overheden nemen maatregelen om het volk te beschermen, zoals sportfaciliteiten sluiten en vragen mensen thuis te blijven. We weten niet hoe lang dit nog gaat duren. Daarom is het volgens mij het beste om de Spelen en de Paralympics uit te stellen."

Ook de olympische comité's van Slovenië, Colombia en Noorwegen vragen vrijdag om uitstel. "De Spelen kunnen simpelweg niet gehouden worden volgens de olympische principes", aldus Bogdan Gabrovec, voorzitter van het Sloveens olympisch comité. "Sporters hier hebben niet dezelfde mogelijkheden om zich te kwalificeren en te trainen als in sommige andere landen."

"Er is helemaal niks mis met de Spelen in 2021 te houden. Als de Spelen gewoon doorgaan, dan zullen ze onbelangrijk zijn, omdat het coronavirus het nieuws zal domineren", voorspelt Grabovec.

Zijn Colombiaanse collega Baltazar Medida stelt dat "de meest verstandige en respectvolle oplossing een uitstel van de Spelen is". "Als de organisatie niet kan garanderen dat de sporters risicoloos kunnen deelnemen, dan kan het evenement onmogelijk doorgaan."

Berit Kjoll, voorzitster van het Noorse olympisch comitié noemt het "onverantwoord en onwenselijk" om atleten uit Noorwegen te laten deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen, voordat de pandemie voorbij is.

Discuswerper Piotr Malachowski traint noodgedwongen in zijn tuin voor de Spelen. (Foto: Pro Shots)

Poolse discuswerper traint noodgedwongen in tuin

De Poolse discuswerper Piotr Malachowski traint de laatste dagen in zijn tuin, omdat hij zoveel mogelijk thuis moet blijven. De tweevoudig winnaar van olympisch zilver hoopt dat de Spelen later dit jaar worden gehouden.

"Als het toernooi wordt uitgesteld naar november of december, is dat veel beter voor de atleten. Ze kunnen zich dan op een normale manier voorbereiden."

Vanuit Nederland is nog niet officieel aangedrongen op uitstel van de Spelen. Technisch directeur Maurits Hendriks van het NOC*NSF liet wel aan het IOC weten dat wat Nederland betreft olympische kwalificatietoernooien "een gepasseerd station" zijn.

