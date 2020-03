Het IOC heeft begrip voor klachten van atleten die zich zorgen maken over hun gezondheid in aanloop naar de Olympische Spelen. De sportkoepel stelt dat er geen ideale oplossing is in de huidige situatie met het coronavirus en dat Tokio 2020 vooralsnog gewoon doorgaat.

"Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke oplossingen. Het IOC is druk bezig om een oplossing te vinden met zo min mogelijk negatieve impact voor de atleten", meldt het IOC woensdag in een verklaring.

"We moeten de integriteit van het evenement bewaken, net als de gezondheid van de deelnemers. Geen enkele oplossing zal ideaal zijn. We rekenen op de solidariteit en verantwoordelijkheid van de atleten."

Met de verklaring reageert het IOC op harde kritiek van enkele vooraanstaande olympiërs, onder anderen van olympisch kampioene polsstokhoogspringen Katerina Stefanidi. "Het IOC brengt ons in gevaar. We moeten allemaal besluiten of we onze gezondheid op het spel willen zetten door te blijven trainen in deze omstandigheden", zei de Griekse, die deel uitmaakt van de atletencommissie van internationale atletiekbond, dinsdag.

"We willen allemaal dat Tokio 2020 doorgaat, maar wat is plan B? Het is belangrijk voor mijn trainingsprogramma om te weten wat de andere opties zijn, want ik neem nu misschien risico's die ik niet zou nemen als ik wist dat er een mogelijkheid van een plan B was", aldus Stefanidi.

Het toestel met de olympische vlam vertrok woensdagochtend van de luchthaven van Athene. (Foto: Pro Shots)

Olympische vlam op weg naar Japan

Het IOC benadrukte dinsdag nogmaals dat de Spelen gehouden zullen worden tussen 24 juli en 9 augustus, met publiek. Het Japanse organisatiecomité en de Japanse regering hebben de afgelopen weken al meerdere keren gemeld dat er niet gesproken wordt over uitstel of afgelasting van Tokio 2020.

Naar verwachting zullen ruim elfduizend atleten deelnemen aan de Spelen. Momenteel heeft pas 57 procent van dat aantal zich geplaatst en door het coronavirus zijn veel kwalificatietoernooien voorlopig geschrapt.

Woensdag wordt de olympische vlam per vliegtuig van Griekenland naar Japan vervoerd. Normaal gesproken wordt daar een groot evenement van gemaakt, maar vanwege het coronavirus was er dit jaar maar een handvol fotografen en cameramannen aanwezig. Slechts enkele passagiers zitten in het toestel dat de vlam vervoert.

Het aantal besmettingen met het coronavirus wereldwijd passeerde woensdag de grens van 200.000, waarvan ruim 8.000 een dodelijke afloop kenden. In Japan zijn vier maanden voor de start van de Spelen bijna 900 besmettingen geteld en overleden 29 mensen aan COVID-19.

