De olympische fakkeltocht door Griekenland is afgebroken vanwege het coronavirus. Het besluit werd vrijdag door het Grieks olympisch comité genomen vanwege de enorme publieke belangstelling langs de route van de fakkel.

De ceremonie waarbij het olympisch vuur werd ontstoken, vond afgelopen donderdag in het Griekse Olympia plaats. Daarbij was geen publiek aanwezig.

Sinds 1936 wordt de fakkel via een estafettetocht van Olympia gebracht naar de stad waar de Olympische Spelen worden georganiseerd. Het is de bedoeling dat de olympische vlam op 19 maart in Athene wordt overgedragen aan het organisatiecomité van de Spelen in Tokio. Dat zal eveneens zonder publiek gebeuren.

Het is de derde keer in de geschiedenis van de Zomerspelen dat de olympische fakkeltocht is onderbroken. Eerder gebeurde dat voorafgaand aan de Spelen van 1948 in Londen en de Spelen van 1984 in Los Angeles.

Door de uitbraak van het coronavirus is het nog allerminst zeker of de Spelen in Tokio doorgaan. Eerder deze maand gaf het internationaal olympische comité (IOC) aan er nog alle vertrouwen in te hebben dat het evenement 'gewoon' zal plaatsvinden.

Afgelopen woensdag benadrukte Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen in Tokio, dat er geen plannen zijn om het evenement uit te stellen vanwege het coronavirus.

