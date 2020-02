Waarschijnlijk zullen komende zomer in Tokio voor het eerst transgender atleten meedoen aan de Olympische Spelen. De Amerikaanse marathonloopster Megan Youngren is zaterdag de eerste die zich officieel kan plaatsen, al lijkt deelname van transgenderpersonen aan het sportevenement voor veel discussie te gaan zorgen.

Sinds 2016 staat het IOC transgender atleten toe om bij hun 'nieuwe geslacht' deel te nemen aan internationale wedstrijden als de Olympische Spelen. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden.

Vrouwen die als man geboren werden, moeten kunnen aantonen dat hun bloed over een periode van twaalf maanden maximaal 10 nanomol testosteron per liter bevat. Overigens ligt de beslissing over de speelgerechtigdheid van transgender atleten in hun discipline uiteindelijk niet bij het IOC, maar bij de diverse sportbonden.

De grens van 10 nanomol staat overigens ter discussie; de mogelijkheid bestaat dat de UCI de limiet in de nabije toekomst verlaagt naar 5 nanomol per liter. Bij vrouwen ligt het testosterongehalte gemiddeld tussen de 0,5 en 2,5 nanomol, bij mannen tussen de 7,7 en 29,4.

Vrouwelijke atleten vrezen oneerlijke concurrentie van transgenderpersonen, die veelal over meer lengte, spiermassa, sterkere botten en een grotere longinhoud beschikken.

"De beste manier om hiermee om te gaan, is door er open over te zijn en met tegenstanders in gesprek te gaan", zei Megan Youngren vorige week in Sports Illustrated. De marathonloopster uit de Verenigde Staten kan zich zaterdag als eerste transgender atleet ooit voor de Spelen plaatsen.

'Mijn verhaal is niet anders dan dat van andere atletes'

Bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijd in Atlanta plaatsen de drie beste vrouwen zich voor Tokio. Youngren wordt als een van de twaalf kanshebbers op een ticket gezien.

In 2011 begon Youngren met hormoonmedicatie en een jaar later kwam ze uit de kast als transvrouw. Pas in 2013 ging ze hardlopen, aanvankelijk om gewicht te verliezen. Inmiddels heeft ze een persoonlijk record van 2:43.52 op de marathon, waarmee ze bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro boven in de middenmoot zou zijn geëindigd.

Met een testosterongehalte van 2 nanomol per liter zit Youngren ruim onder de limiet. "Mensen proberen me neer te halen door te zeggen dat het makkelijk is voor mij. Maar ik heb keihard getraind, blessures overwonnen en uiteindelijk lijkt alles nu op zijn plek te vallen. Dat is het verhaal van heel veel atleten, en mijn verhaal is niet anders."

Chelsea Wolfe. (Foto: Getty Images)

'Het zou geweldig zijn om rolmodel te worden voor kinderen'

Een andere transvrouw die zich kan plaatsen voor Tokio is Chelsea Wolfe. De BMX'ster bezet momenteel de achtste plek op de wereldranglijst bij het onderdeel freestyle. Bij een wereldbekerwedstrijd in Japan in de eerste week van april kan ze zich kwalificeren voor de Spelen.

De 26-jarige Wolfe gaat sinds 2014 door het leven als vrouw. Daarvoor deed ze als man mee aan BMX-wedstrijden. Ze hoopt dat haar eventuele olympische deelname niet tot stevige discussie leidt.

"Ik kan uitgroeien tot de persoon die ik heb gemist toen ik jong was. Het zou geweldig zijn om een rolmodel te worden voor kinderen die op zoek zijn naar zichzelf", zei Wolfe tegen Reuters.

"Ik wil een inspiratie zijn voor kinderen. Zodat ze zich realiseren dat ze iets moois kunnen bereiken als ze doorzetten. Niemand zou tegengehouden mogen worden alleen omdat hij of zij transgender is."

Laurel Hubbard. (Foto: Getty Iamges)

Gewichthefster Hubbard strijdt om olympisch ticket

April wordt ook voor Laurel Hubbard een cruciale maand, als het gaat om kwalificatie voor de Olympische Spelen. De Nieuw-Zeelandse gewichthefster hoopt zich dan op een kwalificatietoernooi in Oceanië te plaatsen voor Tokio.

De 42-jarige Hubbard won vorig jaar goud bij de Pacific Games. Na die prestatie ontstond er een felle discussie over deelname van transgenderpersonen aan het gewichtheffen. Diverse andere deelnemers vonden dat ze een oneerlijk voordeel had door haar mannelijke lichaamskenmerken.

Als Gavin Hubbard nam ze op nationaal niveau deel aan wedstrijden in Nieuw-Zeeland, voordat ze als dertiger een geslachtsoperatie onderging.

De carrière van Hubbard leek in 2018 voorbij nadat ze een zware elleboogblessure opliep. Ze was net op tijd fit om dit jaar aan enkele kwalificatiewedstrijden deel te nemen en strijdt in april waarschijnlijk met de Australische Charisma Amoe-Tarrant om een olympisch ticket.

Tifanny Abreu. (Foto: Pro Shots)

Abreu evenaarde als transvrouw record in Braziliaanse competitie

Ook volleybalster Tifanny Abreu (33) hoopt als transvrouw naar de Spelen te gaan. Ze maakt goede kans om geselecteerd te worden voor de Braziliaanse ploeg die zich heeft geplaatst voor Tokio.

Ze speelde als Rodrigo Abreu als prof in de mannencompetitie van Indonesië, Portugal, Spanje, Frankrijk, België en ook Nederland: bij US Amsterdam. In 2012 begon Abreu met de transitie tot vrouw en vijf jaar later kreeg ze toestemming om uit te komen in de Braziliaanse vrouwencompetitie.

Om die toestemming te krijgen, moest ze voldoen aan strenge regels. Zo is haar testosteronniveau slechts 0,2 nanomol per liter. Vorig jaar maakte ze liefst 39 punten in één wedstrijd in de Braziliaanse competitie, waarmee ze gedeeld recordhouder is.