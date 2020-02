Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio overweegt om de fakkeltocht in te korten. De doorgang van het sportevenement zelf, dat op 24 juli begint, is vooralsnog niet in gevaar.

Volgens de huidige planning arriveert het olympische vuur op 26 maart vanuit Griekenland in Japan. De fakkel maakt vervolgens een tocht door heel het land, voordat ze eind juli in Tokio aankomt voor de openingsceremonie.

Tsohiro Muto, het hoofd van het organisatiecomité, laat weten dat de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in principe gewoon doorgaan. Eerder liet IOC-lid Dick Pound weten dat een algehele afgelasting meer voor de hand ligt dan uitstel van de Spelen, als het coronavirus de komende maanden voor grote problemen blijft zorgen.

Het COVID-19-virus heeft in Japan tot twee dodelijke slachtoffers geleid en is bij in totaal 172 mensen in het land officieel vastgesteld.

111 Video Vaccin coronavirus kan pas in zomer 2021 klaar zijn

Diverse sportevenementen geannuleerd

De uitbraak van het coronavirus, dat wereldwijd inmiddels ruim 2.700 levens eiste, heeft al geleid tot de afgelasting van tal van sportevenementen. Eerder op woensdag werd de WK shorttrack in Zuid-Korea geannuleerd.

Eerder ging er al een streep door onder meer de WK indooratletiek, de Grand Prix van China in de Formule 1 en het WK tafeltennis. Ook de start van de Chinese voetbalcompetitie werd uitgesteld.