Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Oekraïne op zich af te vragen of hun verblijf "echt noodzakelijk is". Dat staat in een mail die is gestuurd aan Nederlanders die zich hebben geregistreerd bij het ministerie.

Mensen worden er in de mail op gewezen dat er een kans is dat het luchtruim van Oekraïne sluit of niet meer veilig genoeg is.

"Het kan ook zijn dat er op enig moment onverwacht geen communicatie meer mogelijk is via bijvoorbeeld telefoon of internet. Als u blijft en de situatie verder verslechtert, dan is een vertrek via de lucht waarschijnlijk niet meer mogelijk. Bereid u daarop voor."

Voor Nederlanders die in Oekraïne zitten, organiseert de ambassade binnenkort een online informatiebijeenkomst. Nederlanders in Oekraïne die zich nog niet hebben geregistreerd bij het ministerie worden opgeroepen dat alsnog te doen.

Zo'n honderd Nederlanders hebben zich geregistreerd bij het ministerie. Hoeveel Nederlanders zich precies in Oekraïne bevinden, weet het departement niet. Het hoopt daar na de informatiebijeenkomst meer over te kunnen zeggen.

